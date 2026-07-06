190 окремих думок у ВП ВС ставлять під сумнів передбачуваність судової практики – адвокати

Для адвокатів і клієнтів це означає, що позиція, підготовлена з урахуванням сталої судової практики, може втратити актуальність під час розгляду справи – НААУ.

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Передбачуваність судової практики, юрисдикційні спори, касаційні фільтри, виконання рішень проти держави, тягар доказування, особливості письмового провадження та гарантії адвокатської діяльності залишаються одними з ключових викликів адміністративного судочинства.

Як зазначила голова Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Лідія Ізовітова, завдання полягає не у протиставленні адвокатів і суддів, а в пошуку шляхів удосконалення судочинства та напрацюванні можливих законодавчих змін. Вона наголосила, що низка питань має системний характер і потребує комплексного вирішення.

Першим таким питанням є передбачуваність судової практики. Минулого року Велика Палата Верховного Суду ухвалила близько 300 рішень, до яких було висловлено 190 окремих думок. І це свідчить, що навіть судді ВП можуть мати іншу позицію, ніж та, що викладена у рішенні. Для адвокатів і клієнтів це означає, що позиція, підготовлена з урахуванням сталої судової практики, може втратити актуальність під час розгляду справи. Як окрему проблему у НААУ згадали «приховані» висновки. Ідеться про ситуації, коли суд формально вказує, що поділяє правову позицію Верховного Суду, але фактично займає інший підхід. Через це навіть у справі, де адвокат розраховує на відому правову позицію, все ж залишається ризик її незастосування.

Друге – юрисдикційні спори. Велика Палата послідовно наголошує, що визначальними є суть права і характер правовідносин, а не суб’єкт владних повноважень як сторона у процесі. Водночас кількість справ, у яких вирішується питання помилково визначеної юрисдикції, свідчить, що це питання залишається складним і для судів, і для адвокатів. За словами голови НААУ, РАУ помилка у визначенні юрисдикції на початку справи дорого коштує клієнтам, оскільки розгляд може затягуватися на роки.

Говорячи про касаційні фільтри, у НААУ визнали, що доступ до Верховного Суду і касаційний перегляд є екстраординарною процедурою. Водночас в адміністративних спорах, де стороною є держава або суб’єкт владних повноважень, не можна погодитися з тим, що малозначні соціальні та пенсійні справи фактично закриті для касації. Для людини з невеликою пенсією (на відміну від держави) навіть 1000 гривень є істотною сумою.

Четвертим вузлом голова НААУ, РАУ назвала проблему виконання судових рішень проти держави, адже задоволення позовних вимог судом є лише половиною шляху. Домогтися виконання складно, штрафи за невиконання є незначними, а кримінальні провадження порушуються вибірково.

Окремо у НААу зупинилися на тягарі доказування. Там зазначили, що адміністративний процес декларує підвищений стандарт захисту позивача, а суб’єкт владних повноважень має доводити правомірність свого рішення. Проте у податкових і митних справах цей тягар часто фактично переноситься на позивача. Проблема посилюється тим, що адвокат не завжди може отримати необхідні документи через адвокатські запити, оскільки органи посилаються на обмежений доступ чи таємницю. Навіть коли суд витребовує докази, вони можуть надходити повільно або не надходити вчасно.

Сьогодні майже кожна друга справа розглядається письмово. Це економить ресурс суду, однак адвокати втрачають можливість усно донести до суду позицію та її нюанси. Тому, на думку голови НААУ, РАУ, якщо позивач наполягає на загальному провадженні, такі клопотання мають задовольнятися.

На завершення у асоціації наголосили на гарантіях адвокатської діяльності. За словами Ізовітової, адвокати не завжди можуть повною мірою захистити гарантії, визначені законом про адвокатуру, Кодексом адміністративного судочинства та іншими актами. Вона підкреслила, що коли адвокат має можливість донести позицію не лише письмово, а й усно, це має значення для обґрунтованості рішення і захисту клієнта.

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