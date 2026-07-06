У США підтвердили зустріч Трампа із Зеленським на саміті НАТО в Анкарі

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Головною темою переговорів стане пошук шляхів завершення війни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника адміністрації США.

Зазначається, що Трамп прибуде до Анкари у вівторок. Першою в його програмі запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який приймає саміт. Також американський лідер проведе переговори з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа та виступить на пресконференції.

Представник США зазначив, що під час зустрічі із Зеленським сторони обговорять можливі кроки для припинення війни.

«За останні кілька місяців ситуація на полі бою фактично зайшла в глухий кут, і жодна зі сторін не демонструє суттєвого просування. Президент вважає, що необхідно докласти нових зусиль, щоб покласти край війні», — сказав чиновник.

Він також повідомив, що після переговорів із Зеленським Дональд Трамп, імовірно, продовжить контакти з Путіним.

Крім українського питання, глава Білого дому планує закликати союзників по НАТО збільшити витрати на оборону.

За словами представника адміністрації США, під час саміту також буде оголошено про нові оборонні угоди на мільярди доларів, однак деталей він не навів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про можливу зустріч Зеленського і Трампа на полях саміту НАТО.

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