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В США подтвердили встречу Трампа с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре

13:11, 6 июля 2026
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Главной темой переговоров станет поиск путей завершения войны в Украине.
В США подтвердили встречу Трампа с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре
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Президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Главной темой переговоров станет поиск путей завершения войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

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Отмечается, что Трамп прибудет в Анкару во вторник. Первой в его программе запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принимающим саммит. Также американский лидер проведет переговоры с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и выступит на пресс-конференции.

Представитель США отметил, что во время встречи с Зеленским стороны обсудят возможные шаги по прекращению войны.

«За последние несколько месяцев ситуация на поле боя фактически зашла в тупик, и ни одна из сторон не демонстрирует существенного продвижения. Президент считает, что необходимо приложить новые усилия, чтобы положить конец войне», — сказал чиновник.

Он также сообщил, что после переговоров с Зеленским Дональд Трамп, вероятно, продолжит контакты с Путиным.

Помимо украинского вопроса, глава Белого дома планирует призвать союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.

По словам представителя администрации США, во время саммита также будет объявлено о новых оборонных соглашениях на миллиарды долларов, однако деталей он не привел.

Напомним, ранее СМИ сообщали о возможной встрече Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО.

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США НАТО Украина Дональд Трамп Турция война Владимир Зеленский переговоры

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