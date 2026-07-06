В США подтвердили встречу Трампа с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Главной темой переговоров станет поиск путей завершения войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
Отмечается, что Трамп прибудет в Анкару во вторник. Первой в его программе запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принимающим саммит. Также американский лидер проведет переговоры с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и выступит на пресс-конференции.
Представитель США отметил, что во время встречи с Зеленским стороны обсудят возможные шаги по прекращению войны.
«За последние несколько месяцев ситуация на поле боя фактически зашла в тупик, и ни одна из сторон не демонстрирует существенного продвижения. Президент считает, что необходимо приложить новые усилия, чтобы положить конец войне», — сказал чиновник.
Он также сообщил, что после переговоров с Зеленским Дональд Трамп, вероятно, продолжит контакты с Путиным.
Помимо украинского вопроса, глава Белого дома планирует призвать союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.
По словам представителя администрации США, во время саммита также будет объявлено о новых оборонных соглашениях на миллиарды долларов, однако деталей он не привел.
Напомним, ранее СМИ сообщали о возможной встрече Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.