Мужчина дошел до Верховного Суда, чтобы подтвердить содержание трех детей для отсрочки от мобилизации: почему ему отказали

Верховный Суд разъяснил, при каких условиях можно установить факт пребывания трех несовершеннолетних детей на иждивении для получения отсрочки от мобилизации и какие доказательства необходимо подать в суд.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело об установлении факта нахождения мужчины на содержании трех несовершеннолетних детей, а также проживания одной семьей без регистрации брака. Заявитель обратился в суд для подтверждения юридических фактов, которые, по его мнению, были необходимы для оформления документов, связанных с реализацией прав, предусмотренных законодательством в период действия военного положения.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в установлении факта нахождения заявителя на содержании трех несовершеннолетних детей. При этом суд кассационной инстанции подробно разъяснил условия установления такого юридического факта, требования к доказыванию и пределы применения отдельного производства.

Фабула дела

В мае 2024 года заявитель обратился в суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Он просил установить факт проживания одной семьей без регистрации брака с женщиной, с которой фактически проживал с марта 2021 года, а также факт нахождения на его содержании трех несовершеннолетних детей. Заявитель указывал, что установление этих фактов необходимо ему для получения правового основания для периодического пересечения государственной границы Украины в период действия военного положения.

Из материалов дела следует, что ранее заявитель состоял в зарегистрированном браке, который был расторгнут по решению суда. В этом браке родилась дочь. После расторжения брака другим решением суда был определен размер алиментов, которые заявитель выплачивал на ее содержание в твердой денежной сумме.

Начиная с марта 2021 года заявитель стал проживать одной семьей без регистрации брака с другой женщиной. По его утверждению, они вели совместное хозяйство, имели общий бюджет и фактически исполняли права и обязанности супругов. На момент начала совместного проживания женщина уже имела несовершеннолетнего сына. Сведения о его отце были внесены в свидетельство о рождении по заявлению матери, а мужчина, записанный отцом ребенка, участия в его воспитании и материальном обеспечении не принимал.

Заявитель утверждал, что фактически обеспечивал этого мальчика, относился к нему как к родному сыну, обеспечивал его материальное содержание, оплачивал обучение, совместно проживал с ним и его матерью, принимал активное участие в воспитании и обеспечении потребностей ребенка.

Кроме того, у заявителя и его гражданской жены родилась общая дочь. После ее рождения мать находилась в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в связи с чем, по утверждению заявителя, именно он осуществлял материальное обеспечение семьи и содержал двух детей, проживавших вместе с ним. Одновременно он продолжал исполнять решение суда об уплате алиментов на дочь от предыдущего брака. Именно по этим основаниям он просил установить факт нахождения на его содержании всех трех несовершеннолетних детей.

К материалам дела были приобщены справки о фактическом проживании заявителя вместе с гражданской женой и детьми, акты обследования места проживания, свидетельства о рождении детей, документы об уплате алиментов, справки о доходах заявителя и его сожительницы, а также другие документы, которыми заявитель пытался подтвердить осуществление им материального обеспечения детей.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Дело неоднократно рассматривалось судами.

Сначала Черкасский районный суд закрыл производство по делу, указав, что вопрос оформления документов о нахождении детей на содержании может быть решен во внесудебном порядке, а за защитой нарушенного права заявитель вправе обратиться в административный суд. Однако Черкасский апелляционный суд отменил это определение и направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

По результатам нового рассмотрения Черкасский районный суд отказал в удовлетворении заявления.

Суд отметил, что заявитель не подтвердил надлежащими и допустимыми доказательствами наличие оснований для установления факта нахождения на его содержании трех несовершеннолетних детей.

Что касается дочери от предыдущего брака, суд исходил из того, что заявитель исполняет решение суда об уплате алиментов в минимальном размере, предусмотренном частью второй статьи 182 Семейного кодекса Украины. При этом он не доказал, что именно эти средства являются для ребенка основным источником средств к существованию, что является необходимым условием для установления факта нахождения лица на содержании.

Относительно сына сожительницы суд обратил внимание, что этот ребенок не является ребенком заявителя. Также не было предоставлено доказательств того, что именно заявитель обеспечивает его материальное содержание в таком объеме, который позволяет считать его основным источником средств к существованию ребенка. Кроме того, заявитель не доказал отсутствие других лиц, на которых законом возложена обязанность по содержанию этого ребенка, либо невозможность исполнения ими такой обязанности. Суд подчеркнул, что само по себе добровольное оказание материальной помощи ребенку не означает его нахождение на содержании лица в понимании статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Что касается общей дочери заявителя и его сожительницы, суд отметил, что установление факта содержания только одного ребенка не будет иметь самостоятельного юридического значения с учетом цели обращения в суд. Поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований для установления факта содержания еще двух детей, установление факта содержания только общего ребенка не приведет к возникновению у заявителя тех правовых последствий, на достижение которых он рассчитывал.

Также суд первой инстанции отказал в установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака, указав, что с учетом определенной заявителем цели обращения в суд установление этого факта само по себе не предоставит ему права на пересечение государственной границы.

Черкасский апелляционный суд согласился с такими выводами.

Апелляционный суд обратил внимание, что заявитель обжаловал решение только в части отказа в установлении факта нахождения на его содержании трех несовершеннолетних детей. Часть решения об отказе в установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака не была предметом апелляционного пересмотра, поскольку после принятия решения судом первой инстанции заявитель и его сожительница зарегистрировали брак.

Проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение местного суда в части отказа в установлении факта нахождения заявителя на содержании трех несовершеннолетних детей является законным и обоснованным, а приведенные заявителем аргументы не опровергают правильности выводов суда первой инстанции.

Правовые выводы Верховного Суда

Пересматривая дело № 707/1353/24, Верховный Суд прежде всего обратил внимание на пределы кассационного пересмотра. Коллегия судей отметила, что решение суда первой инстанции было обжаловано исключительно в части отказа в установлении факта нахождения заявителя на содержании трех несовершеннолетних детей. Именно в этих пределах дело рассматривал и апелляционный суд. Следовательно, в соответствии со статьей 400 ГПК Украины кассационный суд также проверял законность судебных решений только относительно этих требований.

Верховный Суд напомнил, что отдельное производство является видом непоискового гражданского судопроизводства, в котором суд подтверждает наличие или отсутствие юридических фактов, необходимых для охраны прав и интересов лица либо создания условий для реализации им своих прав. Вместе с тем дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, могут рассматриваться судом только при наличии определенных законом условий. В частности, факт должен порождать юридические последствия, его установление не должно быть связано с разрешением спора о праве, заявитель не должен иметь иной возможности получить документ, удостоверяющий соответствующий факт, а законодательством не должен быть предусмотрен иной порядок его установления. Эти правовые подходы уже сформулированы Большой Палатой Верховного Суда.

Суд также отметил, что юридическими являются факты, с которыми норма права связывает возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. Именно поэтому при рассмотрении заявлений об установлении юридических фактов суд должен прежде всего оценивать, повлечет ли установление такого факта соответствующие правовые последствия для заявителя.

Верховный Суд отдельно разъяснил понятие нахождения физического лица на содержании. Дети могут считаться находящимися на содержании лица, если они фактически находятся на его полном содержании либо получают от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию. Именно это обстоятельство должно подтверждаться надлежащими и допустимыми доказательствами. Такими доказательствами могут быть, в частности, документы о составе семьи, совместном проживании, справки о доходах, банковские выписки, чеки, квитанции об оплате обучения, лечения либо иных расходов, договоры, показания свидетелей, фотографии, видеоматериалы и другие доказательства, позволяющие установить реальное материальное обеспечение иждивенца.

Коллегия судей подчеркнула, что целью установления любого юридического факта является возможность реализации определенного права, предусмотренного законодательством. Вместе с тем судебное решение, принятое в порядке отдельного производства, само по себе не подтверждает наличие у заявителя соответствующего субъективного права, а лишь устанавливает либо не устанавливает определенный юридический факт. При этом вопрос о юридическом значении такого факта решается с учетом цели обращения лица в суд.

Оценивая обстоятельства этого дела, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций относительно отказа в установлении факта нахождения на содержании сына жены от предыдущих отношений. Суд отметил, что этот ребенок не является ребенком заявителя, а материалы дела не содержат надлежащих доказательств того, что заявитель осуществлял его полное материальное обеспечение либо что его помощь была для ребенка постоянным и основным источником средств к существованию. Сам факт совместного проживания с матерью ребенка и добровольного оказания определенной материальной помощи не означает нахождение этого ребенка на полном содержании заявителя в понимании статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Относительно общей дочери заявителя Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что установление факта ее содержания само по себе не будет иметь для заявителя юридического значения с учетом определенной им цели обращения в суд. Суд отметил, что содержание мужчиной только одного несовершеннолетнего ребенка само по себе не порождает тех правовых последствий, на достижение которых ссылался заявитель, а потому установление такого факта не приведет к эффективной защите либо признанию желаемого права.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание на один из выводов судов предыдущих инстанций относительно дочери заявителя от предыдущего брака. Коллегия судей признала ошибочным утверждение судов о том, что заявитель не предоставил доказательств осуществления ее содержания. Верховный Суд отметил, что заявитель выплачивал алименты во исполнение судебного решения, а потому вывод о полном отсутствии доказательств содержания этого ребенка является неправильным. Вместе с тем эта ошибка не повлияла на правильность окончательного разрешения дела, поскольку заявитель в целом не доказал оснований для установления юридического факта нахождения на его содержании трех несовершеннолетних детей.

Коллегия судей пришла к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследовали обстоятельства дела, надлежащим образом оценили представленные доказательства и обоснованно установили отсутствие надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих нахождение трех несовершеннолетних детей на содержании заявителя. Именно поэтому отказ в удовлетворении заявления является законным и обоснованным.

Верховный Суд также отдельно обратил внимание на собственную устоявшуюся практику, согласно которой дела об установлении факта нахождения детей на содержании вообще не могут рассматриваться в порядке отдельного производства, поскольку установление такого факта непосредственно влияет на права и интересы другого родителя. В таких случаях спор должен разрешаться в исковом производстве с привлечением другого родителя в качестве ответчика. Вместе с тем кассационный суд отметил, что ошибочное рассмотрение этого дела в порядке отдельного производства само по себе не является достаточным основанием для отмены законных по существу судебных решений, поскольку это привело бы к чрезмерному формализму в применении процессуального закона. Кроме того, заявитель не ссылался на это обстоятельство как на основание кассационного обжалования.

Верховный Суд отклонил доводы кассационной жалобы о дискриминационном отношении к заявителю, отметив, что суды не отрицали его право на оформление отсрочки от мобилизации. Вместе с тем предметом рассмотрения был исключительно вопрос доказанности факта нахождения трех детей на его содержании, а необходимых доказательств этого заявитель не предоставил. Также необоснованными признаны доводы о том, что апелляционный суд пересмотрел часть решения, которая не была предметом апелляционного обжалования. Материалы дела подтверждают, что апелляционный пересмотр осуществлялся исключительно в пределах доводов апелляционной жалобы.

Отдельно Верховный Суд отказался формировать новый правовой вывод относительно применения пункта 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядка проведения призыва во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 560, а также статьи 38 Закона Украины «О пенсионном обеспечении». Суд отметил, что предметом рассмотрения по этому делу не являлось применение указанных норм материального права, а выводы судов основывались исключительно на недоказанности заявителем обстоятельств, на которые он ссылался. Поэтому оснований для формирования нового правового вывода Верховный Суд не усмотрел.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение Черкасского районного суда и постановление Черкасского апелляционного суда в части отказа в установлении факта нахождения заявителя на содержании трех несовершеннолетних детей — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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