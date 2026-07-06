Киев обновил план устойчивости и просит срочно созвать СНБО

Киев призывает безотлагательно созвать СНБО для рассмотрения реализации Комплексного плана устойчивости столицы.

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Киев настаивает на срочном проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины и рассмотрении на нем совместных с государством мероприятий в рамках реализации Комплексного плана устойчивости столицы.

Как сообщается, документ был разработан и представлен на заседании СНБО 3 марта 2026 года. С тех пор продолжаются консультации и совещания по реализации документа, однако, по оценкам городской власти, они не приводят к конкретным решениям.

Власти Киева указывают, что ряд предварительных договоренностей относительно финансирования мероприятий в формате 50/50, организационных вопросов и правового урегулирования отдельных мероприятий, по мнению столицы, не был полностью реализован на государственном уровне.

Отдельно в Киеве обращают внимание на то, что не получили документального подтверждения заявлений о выделении 10 млрд грн на реализацию мероприятий плана.

В то же время в городской администрации сообщают, что осуществляют реализацию первоочередных мероприятий, которые критически важны для жизни города следующей зимой, в пределах своих возможностей: за счет средств бюджета столицы, а также привлекая иностранное и внутреннее кредитование.

В связи с этим в Киеве скорректировали план и передали соответствующие предложения в СНБО, правительство и Офис Президента.

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