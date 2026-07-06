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Київ оновив план стійкості та просить терміново скликати РНБО

12:55, 6 липня 2026
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Київ закликає невідкладно скликати РНБО для розгляду реалізації Комплексного плану стійкості столиці.
Київ оновив план стійкості та просить терміново скликати РНБО
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Київ наполягає на терміновому проведенні засідання Ради національної безпеки і оборони України та розгляді на ньому спільних із державою заходів у межах реалізації Комплексного плану стійкості столиці.

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Як повідомляється, документ був розроблений та представлений на засіданні РНБО 3 березня 2026 року. Відтоді тривають консультації та наради щодо реалізації документа, однак, за оцінками міської влади, вони не призводять до конкретних рішень.

Влада Києва вказує, що низка попередніх домовленостей щодо фінансування заходів у форматі 50/50, організаційних питань та правового врегулювання окремих заходів, на думку столиці, не була повністю реалізована на державному рівні.

Окремо в Києві звертають увагу що не отримали документального підтвердження заяв щодо виділення 10 млрд грн на реалізацію заходів плану.

Водночас у міській адміністрації повідомляють, що здійснюють реалізацію першочергових заходів, які критично важливі для життя міста наступної зими, в межах своїх можливостей: за кошти бюджету столиці, а також залучаючи іноземне і внутрішнє кредитування.

Відтак, у Києві відкоригували план і передали відповідні пропозиції до РНБО, уряду та Офісу Президента.

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