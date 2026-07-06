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Військові намагалися продати вантажівку зброї на понад 2 млн грн — ДБР зірвало схему

15:55, 6 липня 2026
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Під час затримання вилучено понад 700 боєприпасів, близько 1,2 тонни пластичної вибухової речовини та чотири одиниці протитанкового озброєння.
Військові намагалися продати вантажівку зброї на понад 2 млн грн — ДБР зірвало схему
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом військовослужбовцям, які, за даними слідства, намагалися продати великий арсенал зброї та вибухівки, зокрема понад тонну вибухової речовини.

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За даними слідства, схему було виявлено ще на етапі підготовки та своєчасно зупинено. Затримання відбулося безпосередньо під час завантаження озброєння у вантажівку.

Під час слідчих дій вилучено понад 700 боєприпасів, близько 1,2 тонни пластичної вибухової речовини та чотири одиниці протитанкового озброєння. Загальна вартість вилученого перевищує 2 млн грн.

Трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав запобіжні заходи: двом — тримання під вартою з можливістю внесення застави, одному — цілодобовий домашній арешт.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», працівники ДБР викрили дві схеми незаконного обігу зброї та боєприпасів у Хмельницькій та Вінницькій областях. У Хмельницькому правоохоронці затримали колишнього працівника правоохоронних органів із Донецької області, який, за даними слідства, організував незаконний продаж вогнепальної зброї через знайомих. Його затримали під час спроби продати автомат Калашникова з набоями за 4,5 тис. доларів США.

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