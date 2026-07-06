Військові намагалися продати вантажівку зброї на понад 2 млн грн — ДБР зірвало схему

Під час затримання вилучено понад 700 боєприпасів, близько 1,2 тонни пластичної вибухової речовини та чотири одиниці протитанкового озброєння.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом військовослужбовцям, які, за даними слідства, намагалися продати великий арсенал зброї та вибухівки, зокрема понад тонну вибухової речовини.

За даними слідства, схему було виявлено ще на етапі підготовки та своєчасно зупинено. Затримання відбулося безпосередньо під час завантаження озброєння у вантажівку.

Під час слідчих дій вилучено понад 700 боєприпасів, близько 1,2 тонни пластичної вибухової речовини та чотири одиниці протитанкового озброєння. Загальна вартість вилученого перевищує 2 млн грн.

Трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав запобіжні заходи: двом — тримання під вартою з можливістю внесення застави, одному — цілодобовий домашній арешт.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», працівники ДБР викрили дві схеми незаконного обігу зброї та боєприпасів у Хмельницькій та Вінницькій областях. У Хмельницькому правоохоронці затримали колишнього працівника правоохоронних органів із Донецької області, який, за даними слідства, організував незаконний продаж вогнепальної зброї через знайомих. Його затримали під час спроби продати автомат Калашникова з набоями за 4,5 тис. доларів США.