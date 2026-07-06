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Военные пытались продать грузовик оружия более чем на 2 млн грн — ГБР сорвало схему

15:55, 6 июля 2026
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Во время задержания изъято более 700 боеприпасов, около 1,2 тонн пластичного взрывчатого вещества и четыре единицы противотанкового вооружения.
Военные пытались продать грузовик оружия более чем на 2 млн грн — ГБР сорвало схему
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем военнослужащим, которые, по данным следствия, пытались продать крупный арсенал оружия и взрывчатки, включая более тонны взрывчатого вещества.

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По данным следствия, схему удалось выявить еще на этапе подготовки и своевременно остановить. Задержание произошло непосредственно во время загрузки вооружения в грузовик.

В ходе следственных действий изъято более 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластического взрывчатого вещества и четыре единицы противотанкового вооружения. Общая стоимость изъятого превышает 2 млн грн.

Трем военнослужащим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал меры пресечения: двоим — содержание под стражей с возможностью внесения залога, одному — круглосуточный домашний арест.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сотрудники ГБР также выявили две схемы незаконного оборота оружия и боеприпасов в Хмельницкой и Винницкой областях. В Хмельницком правоохранители задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов из Донецкой области, который, по данным следствия, организовал незаконную продажу огнестрельного оружия через знакомых. Его задержали при попытке продать автомат Калашникова с боеприпасами за 4,5 тыс. долларов США.

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