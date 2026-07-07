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Большая Палата ВС применила позицию ЕСПЧ относительно непосильного судебного сбора для юридических лиц

11:00, 7 июля 2026
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Отказ юридическому лицу в отсрочке уплаты судебного сбора без оценки его имущественного положения может нарушать право на доступ к суду.
Большая Палата ВС применила позицию ЕСПЧ относительно непосильного судебного сбора для юридических лиц
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Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 17 июня 2026 года по делу № 917/1219/24 пересмотрела судебные решения по исключительным обстоятельствам после решения ЕСПЧ и определила, что формальное применение положений статьи 8 Закона Украины «О судебном сборе» без оценки фактической возможности юридического лица уплатить судебный сбор не соответствует требованиям статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Постановление БП ВС имеет существенное значение для всех категорий дел, в которых юридические лица обращаются с ходатайствами об отсрочке, рассрочке, уменьшении либо освобождении от уплаты судебного сбора в связи с тяжелым имущественным положением, поскольку подчеркивает необходимость индивидуальной оценки пропорциональности такого ограничения права на доступ к суду.

Обстоятельства дела

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в Хозяйственный суд Полтавской области с иском об устранении препятствий в пользовании принадлежащим ему нежилым помещением. Истец просил, в частности, отменить архивную запись в Государственном реестре вещных прав, решение о государственной регистрации права собственности и решение государственного регистратора, поскольку из-за существования соответствующей записи ему было отказано в государственной регистрации права собственности.

Вместе с иском Общество подало ходатайство об отсрочке уплаты судебного сбора, указав, что фактически не осуществляло хозяйственную деятельность в течение 2020–2023 годов, получило минимальный доход, который был использован для уплаты налогов и коммунальных платежей, а на банковском счете отсутствовали денежные средства. В подтверждение этого были представлены финансовая отчетность и банковские выписки.

Суд первой инстанции отказал в отсрочке уплаты судебного сбора, оставил иск без движения, а после неустранения недостатков возвратил исковое заявление. Апелляционный суд также отказал в удовлетворении ходатайств об отсрочке и уменьшении судебного сбора, возвратил апелляционную жалобу, а Кассационный хозяйственный суд отказал в открытии кассационного производства.

После этого Общество обратилось в Европейский суд по правам человека, который по делу «Могила и другие против Украины» установил нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, признав, что непосильная ставка судебного сбора в производстве подорвала саму сущность права Общества на доступ к суду.

На основании этого решения ЕСПЧ Общество обратилось в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда отметила, что пересмотр судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения Конвенции является одним из механизмов восстановления нарушенных прав лица и обеспечения принципа ответственности государства перед человеком за свою деятельность.

Суд указал, что пересмотр судебных решений в связи с вынесением ЕСПЧ решения, которым установлено нарушение Конвенции, является одним из механизмов обеспечения действенности принципа ответственности государства перед человеком за свою деятельность.

БП ВС подчеркнула, что, обращаясь с заявлением о пересмотре судебного решения в связи с вынесением ЕСПЧ решения, которым установлено нарушение Конвенции, лицо, в пользу которого принято такое решение, прежде всего добивается устранения последствий нарушения его прав, гарантированных Конвенцией.

БП ВС отметила, что Заявление необходимо рассмотреть с учетом изложенных в Решении выводов ЕСПЧ о нарушении пункта 1 статьи 6 Конвенции вследствие непосильной ставки судебного сбора в производстве, что подорвало саму сущность права Общества на доступ к суду.

Анализируя практику ЕСПЧ, Большая Палата обратила внимание, что требования об уплате судебного сбора сами по себе не противоречат Конвенции, однако их применение должно соответствовать принципу пропорциональности.

Суд отметил, что именно такая ситуация имела место в данном деле, поскольку Хозяйственный суд Полтавской области определением от 26.07.2024 оставил исковое заявление Общества без движения, а определением от 31.07.2024 — возвратил исковое заявление без рассмотрения.

Вместе с тем суды отказали Обществу в отсрочке уплаты судебного сбора, мотивируя это тем, что пункты 1 и 2 части первой статьи 8 Закона № 3674-VI не распространяются на юридических лиц независимо от наличия имущественного критерия, а нормы пункта 3 части первой этой же статьи могут быть применены к юридическому лицу при наличии имущественного критерия, но только по делам, предметом иска в которых является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав либо возмещение вреда здоровью, о чем в данном деле речь не идет.

Однако суд первой инстанции, а впоследствии суды апелляционной и кассационной инстанций не дали оценки доводам Общества об отсутствии у него возможности уплатить судебный сбор вследствие тяжелого имущественного положения, возникшего в связи с существенным сокращением хозяйственной деятельности в течение 2020–2023 годов, а также доказательствам, приложенным к ходатайству, в частности финансовой отчетности и банковским выпискам.

БП ВС указала, что вывод судов о невозможности отсрочки уплаты судебного сбора юридическим лицам в соответствии со статьей 8 Закона № 3674-VI без анализа обстоятельств конкретного дела, согласно выводам ЕСПЧ, не соответствует требованиям Конвенции, поскольку пропорциональность ограничения доступа к суду должна оцениваться индивидуально с учетом фактической возможности юридического лица уплатить судебный сбор и последствий отказа в таком доступе для его права на судебную защиту.

Вместо этого суды предыдущих инстанций не выполнили обязанность обосновать свои решения в части пропорциональности примененного ограничения (часть пятая статьи 236 ХПК Украины), поэтому судебные решения, пересмотра которых по исключительным обстоятельствам просит Общество, не являются надлежащим образом обоснованными в понимании статьи 6 Конвенции.

По убеждению БП ВС, характер нарушения, установленного ЕСПЧ в Решении (ограничение доступа к суду вследствие непосильной ставки судебного сбора без оценки имущественного положения юридического лица), противоречит Конвенции по существу, поскольку указанное ограничение подорвало саму сущность права Общества на доступ к суду.

Учитывая характер нарушения, установленного ЕСПЧ в Решении, БП ВС решила, что его можно устранить только путем отмены судебных решений, перечисленных в просительной части Заявления, и направления дела в суд первой инстанции для надлежащего рассмотрения ходатайства Общества об отсрочке уплаты судебного сбора в контексте решения вопроса о принятии его искового заявления к рассмотрению с учетом выводов ЕСПЧ и оценки доказательств, приложенных к указанному ходатайству.

Направление дела в суд первой инстанции является необходимым, поскольку именно он уполномочен решать вопрос о принятии искового заявления к рассмотрению и оценивать доказательства при рассмотрении ходатайства об отсрочке уплаты судебного сбора.

Большая Палата Верховного Суда удовлетворила заявление о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам, отменила определения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций и направила дело в Хозяйственный суд Полтавской области для решения вопроса об открытии производства.

Таким образом, данное постановление подтверждает, что при решении вопроса об отсрочке уплаты судебного сбора суд обязан оценивать фактическую возможность юридического лица уплатить его и пропорциональность ограничения права на доступ к суду с учетом требований статьи 6 Конвенции и практики ЕСПЧ.

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