Тарифы на воду предлагают заморозить: Кабмин призывают ввести мораторий

Кабмин призывают ограничить тарифы на воду, введя мораторий на их повышение или государственное регулирование максимальной стоимости услуг.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», после того как полномочия по формированию тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения были переданы от НКРЭКУ органам местного самоуправления, стоимость воды в разных громадах начала существенно отличаться. Теперь решения о пересмотре тарифов принимаются местными властями, поэтому цены зависят от финансового состояния конкретного водоканала и особенностей региона.

Предприятия водоснабжения объясняют необходимость повышения тарифов увеличением производственных расходов. Речь прежде всего идет о подорожании электроэнергии, реагентов для подготовки питьевой воды, росте фонда оплаты труда, а также значительных затратах на ремонт и модернизацию изношенных сетей и оборудования, без которых обеспечить стабильное водоснабжение становится все сложнее.

Из-за этого в отдельных городах Украины тарифы уже значительно превышают средние показатели. Так, в июне самые высокие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение были зафиксированы в Павлограде, где совокупный тариф составляет 113 грн за кубометр. В Дрогобыче потребители платят 87,30 грн, в Вознесенске — 71,44 грн, в Запорожье — 69,37 грн, а в Черновцах — 63,56 грн за кубометр.

На фоне роста стоимости услуг водоснабжения в Украине в Кабинет Министров была подана электронная петиция с требованием ввести государственное регулирование тарифов либо временно запретить их повышение.

В обращении отмечается, что после очередного пересмотра тарифов с 1 июля 2026 года во многих городах страны стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения существенно выросла. Авторы петиции утверждают, что в Днепре тариф для населения увеличился почти в 2,6 раза — до 81,92 грн за кубометр, тогда как в отдельных городах Днепропетровской области и других регионов Украины цены уже превышают 100–150 грн за кубометр.

По мнению инициаторов обращения, такой рост тарифов происходит в условиях полномасштабной войны, когда значительная часть граждан сталкивается со снижением доходов, высоким уровнем безработицы и постоянными рисками из-за боевых действий. В петиции подчеркивается, что вода является базовой жизненно необходимой услугой, поэтому ее стоимость должна оставаться доступной для населения.

Отдельно авторы обращают внимание на то, что передача полномочий по установлению тарифов органам местного самоуправления, по их мнению, привела к значительной разнице в стоимости услуг между громадами. В результате жители разных регионов с сопоставимым уровнем доходов вынуждены платить за воду суммы, которые могут отличаться в несколько раз.

Каких решений требуют от Кабинета Министров

В петиции №41/010252-26еп предлагается один из двух вариантов государственного реагирования.

Первый — ввести мораторий на любое повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение для бытовых потребителей до окончания военного положения, а также еще на шесть месяцев после его отмены, вернув тарифы на уровень, действовавший до 1 июля 2026 года.

Альтернативный вариант предусматривает установление единого максимального тарифа на воду для населения, который не смогут превышать органы местного самоуправления и коммунальные предприятия независимо от региона.

Кроме тарифных ограничений авторы петиции предлагают внедрить механизм государственных субвенций и активнее привлекать международную финансовую помощь для компенсации расходов предприятий водоснабжения, прежде всего в прифронтовых и пострадавших регионах.

По их мнению, обеспечение финансовой стабильности объектов критической инфраструктуры должно осуществляться за счет государственного бюджета и международных партнеров, а не путем перекладывания всех расходов на потребителей.

В связи с этим авторы обращения призывают Кабинет Министров безотлагательно принять одно из предложенных решений, чтобы предотвратить дальнейший рост социальной напряженности и обеспечить доступность услуг водоснабжения для населения.

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