Тарифи на воду пропонують заморозити: Кабмін закликають запровадити мораторій

Кабмін закликають обмежити тарифи на воду, запровадивши мораторій на їх підвищення або державне регулювання максимальної вартості послуг.

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Як писала «Судово-юридична газета», після того як повноваження з формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення були передані від НКРЕКП органам місцевого самоврядування, вартість води в різних громадах почала суттєво відрізнятися. Тепер рішення щодо перегляду тарифів ухвалюються місцевою владою, тому ціни залежать від фінансового стану конкретного водоканалу та особливостей регіону.

Водопостачальні підприємства обґрунтовують необхідність підвищення тарифів збільшенням виробничих витрат. Йдеться насамперед про подорожчання електроенергії, реагентів для підготовки питної води, зростання фонду оплати праці, а також значні витрати на ремонт і модернізацію зношених мереж та обладнання, без яких забезпечити стабільне водопостачання стає дедалі складніше.

Через це в окремих містах України тарифи вже суттєво перевищують середні показники. Так, у червні найдорожче централізоване водопостачання та водовідведення зафіксували у Павлограді, де сукупний тариф становить 113 грн за кубометр. У Дрогобичі споживачі сплачують 87,30 грн, у Вознесенську — 71,44 грн, у Запоріжжі — 69,37 грн, а у Чернівцях — 63,56 грн за кубометр.

На тлі зростання вартості водопостачання в Україні до Кабінету Міністрів подано електронну петицію з вимогою запровадити державне регулювання тарифів або тимчасово заборонити їх підвищення.

У зверненні зазначається, що після чергового перегляду тарифів з 1 липня 2026 року у багатьох містах країни вартість централізованого водопостачання та водовідведення суттєво зросла. Автори петиції стверджують, що у Дніпрі тариф для населення збільшився майже у 2,6 раза — до 81,92 грн за кубометр, тоді як в окремих містах Дніпропетровської області та інших регіонів України ціни вже перевищують 100–150 грн за кубометр.

На думку ініціаторів звернення, таке зростання тарифів відбувається в умовах повномасштабної війни, коли значна частина громадян стикається зі зниженням доходів, безробіттям та постійними ризиками через бойові дії. У петиції наголошується, що вода є базовою життєво необхідною послугою, тому її вартість має залишатися доступною для населення.

Окремо автори звертають увагу на те, що передача повноважень щодо встановлення тарифів органам місцевого самоврядування, на їхню думку, призвела до значної різниці у вартості послуг між громадами. Через це жителі різних регіонів із подібним рівнем доходів сплачують за воду суми, які можуть відрізнятися у кілька разів.

Яких рішень вимагають від Кабінету Міністрів

У петиції №41/010252-26еп пропонується один із двох варіантів державного реагування.

Перший — запровадити мораторій на будь-яке підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для побутових споживачів до завершення воєнного стану та ще протягом шести місяців після його скасування, повернувши тарифи на рівень, що діяв до 1 липня 2026 року.

Альтернативний варіант передбачає встановлення єдиного максимального тарифу на воду для населення, який не зможуть перевищувати органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства незалежно від регіону.

Окрім тарифних обмежень, автори петиції пропонують запровадити механізм державних субвенцій та ширше залучати міжнародну фінансову допомогу для компенсації витрат підприємств водопостачання, насамперед у прифронтових і постраждалих регіонах.

На їхню думку, забезпечення фінансової стабільності об'єктів критичної інфраструктури має здійснюватися за рахунок державного бюджету та міжнародних партнерів, а не шляхом перекладання всіх витрат на споживачів.

У зв'язку з цим автори звернення закликають Кабінет Міністрів невідкладно ухвалити одне із запропонованих рішень, щоб запобігти подальшому зростанню соціальної напруги та забезпечити доступність послуг водопостачання для населення.

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