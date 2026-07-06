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ЄС готує нову реформу розширення: Брюссель намагається повернути контроль над процесом

14:43, 6 липня 2026
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Єврокомісія готує реформу розширення ЄС, щоб повернути собі ініціативу в переговорах із державами-членами.
ЄС готує нову реформу розширення: Брюссель намагається повернути контроль над процесом
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Європейська комісія працює над пропозиціями щодо оновлення процесу розширення ЄС, намагаючись знову відігравати провідну роль у формуванні дискусії, яка нині значною мірою визначається державами-членами. Про це повідомляє Euronews.

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За даними видання, останніми тижнями країни ЄС активізували обговорення реформування процесу вступу, подаючи низку політичних пропозицій. Зокрема, п’ять із шести держав-засновниць ЄС виступили за посилення механізмів захисту, які мають запобігти демократичному відкату та порушенням верховенства права — з урахуванням досвіду з Угорщиною.

Німеччина та Франція висунули ідеї поступової інтеграції країн-кандидатів, що дозволило б їм отримувати перші переваги членства ще до повноправного вступу до ЄС. Раніше також обговорювалася ідея «асоційованого членства», зокрема як можливого формату безпекових гарантій для України.

Очікується, що стратегічна дискусія щодо майбутнього розширення ЄС відбудеться на жовтневому саміті лідерів ЄС після турне президента Європейської ради Антоніу Кошти всіма 27 столицями країн-членів.

Перед цим Єврокомісія має намір представити власні пропозиції щодо реформи, щоб не втратити ініціативу в дискусії.

«Ми бачили пропозиції щодо цієї теми від кількох держав-членів. Комісія також працює над цим питанням. Ми з нетерпінням очікуємо майбутньої стратегічної дискусії щодо розширення та реформ на засіданні Європейської ради в жовтні цього року», — повідомив речник Єврокомісії.

Водночас обсяг майбутніх змін поки що перебуває на етапі політичного узгодження. У Брюсселі визнають, що попередні плани огляду політики розширення були відкладені після подання заявки України на вступ, що ускладнило балансування інституційних і бюджетних питань у межах ЄС.

Окремий блок дискусій стосується посилення запобіжників для нових членів ЄС. Йдеться про механізми, які мають гарантувати дотримання принципів верховенства права та запобігти їх порушенню після вступу.

Водночас частина держав-членів вважають, що вони можуть суперечити фундаментальному принципу рівності держав-членів ЄС, а також виглядати як фактичний перегляд уже укладеного договору про вступ.

Одним із найважливіших перехідних механізмів, який, імовірно, може бути продовжений, є право інших держав ЄС тимчасово обмежувати доступ працівників із нових держав-членів до своїх ринків праці.

У Брюсселі також розглядають можливість зробити участь у Європейській прокуратурі (EPPO) обов’язковою для нових членів ЄС.

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ЄС

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