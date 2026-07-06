На НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч учасників: рекорди 2026 року

Найпопулярнішим предметом на вибір залишається англійська мова — її обрали 31,49% учасників.

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Основна сесія національного мультипредметного тесту 2026 року завершена. У ній узяли участь 324 284 вступники, що становить 91,5% від загальної кількості зареєстрованих. Загалом для участі в НМТ 2026 зареєструвалися 359 975 осіб — це майже на 15% більше, ніж торік і найвищий показник за останні п’ять років.

За даними Міністерства освіти і науки, для участі в основній і додатковій сесіях НМТ 2026 зареєструвалися майже 360 тисяч вступників. Зростання кількості учасників пов’язане передусім зі збільшенням числа випускників минулих років, які вирішили вступати до українських закладів вищої освіти.

Основну сесію проходили 354 463 зареєстровані учасники, з яких до тимчасових екзаменаційних центрів з’явилися 324 284 особи.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що ці показники свідчать про стабільний попит на українську вищу освіту. Він також зазначив, що серед учасників — майже 19 тисяч українців, які нині перебувають за кордоном і складали НМТ для вступу в українські університети.

Найпопулярнішим предметом за вибором залишається англійська мова — її обрали 31,49% учасників. Майже стільки ж вступників віддали перевагу географії — 31,22%. Також до найпопулярніших предметів увійшли біологія (21,17%) та українська література (10,88%). Серед тих, хто складав тестування в Україні, географія навіть випередила англійську за кількістю вибору.

За попередніми результатами основної сесії, 3671 учасник отримав 200 балів хоча б з одного предмета. Ще 259 вступників здобули максимальні 200 балів із двох предметів, 28 — із трьох, а двоє показали найвищий результат одразу з чотирьох тестів.

Найбільше 200-бальних результатів зафіксовано з англійської мови — 2164, математики — 1145, історії України — 364 та української мови — 266.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, пороговий бал із чотирьох предметів подолали 275 934 учасники, що становить 85,09% тих, хто складав основну сесію. Цей показник майже не змінився порівняно з попередніми роками.

Водночас 14,83% учасників не набрали мінімального бала хоча б з одного предмета, тому цього року не зможуть брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти. Вони можуть вступати до закладів професійної або фахової передвищої освіти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартувало подання заяв на вступ до закладів професійної освіти. Вступники можуть подати документи для навчання за кошти державного або регіонального замовлення, а також за контрактом.

Умови вступу, перелік необхідних документів, строки їх подання та зарахування кожен заклад професійної освіти визначає самостійно. Як правило, вступникам потрібно пройти співбесіду або вступні випробування.