На НМТ зарегистрировались около 360 тысяч участников: рекорды 2026 года

Самым популярным предметом на выбор остается английский язык — его выбрали 31,49% участников.

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Основная сессия национального мультипредметного теста 2026 года завершена. В ней приняли участие 324 284 поступающих, что составляет 91,5% от общего количества зарегистрированных. Всего для участия в НМТ 2026 зарегистрировались 359 975 человек — это почти на 15% больше, чем в прошлом году, и самый высокий показатель за последние пять лет.

По данным Министерства образования и науки, для участия в основной и дополнительной сессиях НМТ 2026 зарегистрировались почти 360 тысяч поступающих. Рост количества участников связан прежде всего с увеличением числа выпускников прошлых лет, которые решили поступать в украинские учреждения высшего образования.

Основную сессию проходили 354 463 зарегистрированных участника, из которых в пункты временного экзамена явились 324 284 человека.

Министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют о стабильном спросе на украинское высшее образование. Он также отметил, что среди участников — почти 19 тысяч украинцев, которые сейчас находятся за границей и сдавали НМТ для поступления в украинские университеты.

Самым популярным предметом по выбору остается английский язык — его выбрали 31,49% участников. Почти столько же поступающих предпочли географию — 31,22%. Также в число самых популярных предметов вошли биология (21,17%) и украинская литература (10,88%). Среди тех, кто сдавал тестирование в Украине, география даже опередила английский по количеству выборов.

По предварительным результатам основной сессии, 3671 участник получил 200 баллов хотя бы по одному предмету. Еще 259 поступающих набрали максимальные 200 баллов по двум предметам, 28 — по трем, а двое показали наивысший результат сразу по четырем тестам.

Больше всего 200-балльных результатов зафиксировано по английскому языку — 2164, математике — 1145, истории Украины — 364 и украинскому языку — 266.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, пороговый балл по четырем предметам преодолели 275 934 участника, что составляет 85,09% тех, кто сдавал основную сессию. Этот показатель почти не изменился по сравнению с предыдущими годами.

В то же время 14,83% участников не набрали минимального балла хотя бы по одному предмету, поэтому в этом году они не смогут участвовать в конкурсном отборе в учреждения высшего образования. Они могут поступать в учреждения профессионального или профессионального предвысшего образования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартовала подача заявлений на поступление в учреждения профессионального образования. Поступающие могут подать документы для обучения за счет государственного или регионального заказа, а также по контракту.

Условия поступления, перечень необходимых документов, сроки их подачи и зачисления каждое учреждение профессионального образования определяет самостоятельно. Как правило, поступающим нужно пройти собеседование или вступительные испытания.