Суд в Черкассах вернул государству землю водного фонда, незаконно переданную под дачное строительство

Черкасский районный суд Черкасской области удовлетворил иск прокуратуры и вернул в собственность государства земельный участок водного фонда, который вопреки требованиям законодательства был передан в частную собственность для дачного строительства.

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Черкасский районный суд Черкасской области принял решение по делу №707/4597/25, которым удовлетворил иск заместителя руководителя Черкасской окружной прокуратуры, поданный в интересах государства, и истребовал в пользу государства в лице территориальной общины с. Свидовок в лице Будыщенского сельского совета земельный участок водного фонда площадью 0,0834 га.

Во время рассмотрения дела суд установил, что спорный земельный участок фактически относится к землям водного фонда, поскольку занят искусственным водохранилищем. Несмотря на это, он был передан в частную собственность для индивидуального дачного строительства, что противоречит требованиям земельного и водного законодательства.

Исследовав доказательства по делу, суд пришел к выводу, что земельные участки водного фонда являются объектом особой правовой охраны государства и не могут передаваться в частную собственность для застройки, кроме прямо предусмотренных законом случаев. Об этом сообщили в Черкасском районном суде.

Правовые выводы суда относительно способа защиты

Относительно избранного прокурором способа защиты суд обратил внимание на следующее.

В п.п. 51, 52 постановления Большой Палаты Верховного Суда от 23.11.2021 по делу №359/3373/16-ц указано, что завладение гражданами и юридическими лицами землями водного фонда (переход к ним владения этими землями) вопреки требованиям Земельного кодекса Украины является невозможным; расположение земель водного фонда указывает на невозможность возникновения частного собственника, а следовательно, и нового владельца, кроме случаев, предусмотренных ст. 59 этого Кодекса (аналогичные выводы изложены Большой Палатой Верховного Суда в постановлениях от 22.05.2018 по делу №469/1203/15-ц; от 28.11.2018 по делу №504/2864/13-ц; от 12.06.2019 по делу №487/10128/14-ц; от 11.09.2019 по делу №487/10132/14-ц; от 15.09.2020 по делу №372/1684/14-ц и других).

Суд отметил, что виндикация применяется к отношениям вещно-правового характера, в частности, если между собственником и владельцем имущества отсутствуют договорные отношения и имущество находится у владельца не на основании заключенного с собственником договора. Целью виндикационного иска является обеспечение введения собственника во владение имуществом, которого он был незаконно лишен, как фактически, то есть возврат его во фактическое владение, так и в собственность этого лица. При этом в случае лишения собственника владения недвижимым имуществом такое введение заключается во внесении или восстановлении записи о государственной регистрации права собственности за собственником недвижимого имущества (принцип регистрационного подтверждения владения недвижимостью). Соответствующие правовые выводы изложены Большой Палатой Верховного Суда в постановлении от 28.11.2018 по делу №504/2864/13-ц (производство №14-452цс18), а также в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 21.09.2020 по делу №201/12925/17 (производство №61-2178св19).

Как отмечалось ранее, земельный участок с кадастровым номером 7124986000:04:005:0231 полностью сформирован за счет земель водного фонда — искусственного водохранилища. Так, в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 29.05.2019 по делу №367/2022/15-ц (производство №14-376цс18) приведен правовой вывод о том, что собственник с соблюдением требований ст. 387 и 388 Гражданского кодекса Украины может истребовать принадлежащее ему имущество у лица, являющегося его последним приобретателем, независимо от того, сколько раз это имущество было отчуждено до того, как оно попало во владение последнего приобретателя. Для такого истребования оспаривание последующих решений органов государственной власти или местного самоуправления, договоров, других сделок относительно спорного имущества и документов, удостоверяющих соответствующее право, не является эффективным способом защиты права собственника.

Учитывая изложенные правовые позиции Большой Палаты Верховного Суда, суд пришел к выводу, что имущество подлежит истребованию у последнего приобретателя без необходимости признания недействительными последних сделок относительно такого имущества. При этом истребование спорного земельного участка соответствует цели виндикационного иска, направленного на защиту прав собственника имущества.

Оценка добросовестности приобретения и решение суда

Отдельное внимание суд уделил доводам ответчика о добросовестности приобретения земельного участка.

Суд отметил, что в силу внешних, объективных, явных и видимых природных признаков спорного земельного участка, а также имеющейся в государственных реестрах информации, проявив разумную осмотрительность, ответчик мог и должен был знать, что участок относится к землям водного фонда, приобретение которых в частную собственность невозможно, а потому такая добросовестность вызывает обоснованные сомнения.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 08.11.2023 по делу №607/15052/16 указала, что приобретатель обязан проявить надлежащую осмотрительность и проверить полномочия предыдущего собственника и правомерность возникновения у него соответствующих прав. Такое поведение свидетельствует об осведомленности ответчика о незаконности выбытия земельного участка из коммунальной собственности, а следовательно — и о его недобросовестности как приобретателя. Ставя под обоснованное сомнение добросовестность приобретения права собственности на спорный земельный участок, суд пришел к выводу, что в данных правоотношениях нарушенный интерес территориальной общины во владении и распоряжении землями водного фонда подлежит защите в порядке, определенном ст. 387 Гражданского кодекса Украины, а именно путем истребования собственником (территориальной общиной в лице Будыщенского сельского совета) своего имущества у лица, которое незаконно, без соответствующего правового основания (на основании решения Будыщенского сельского совета, не соответствующего требованиям закона) завладело им.

Учитывая изложенное, суд удовлетворил иск заместителя руководителя Черкасской окружной прокуратуры, поданный в интересах государства, и истребовал земельный участок водного фонда площадью 0,0834 га в пользу государства в лице территориальной общины с. Свидовок в лице Будыщенского сельского совета.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке (дело №707/4597/25).

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