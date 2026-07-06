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Ракеты к Patriot по новым контрактам Украина получит не раньше 2027 года – Федоров

12:01, 6 июля 2026
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Михаил Федоров подчеркнул, что РФ все чаще применяет баллистическое вооружение, пользуясь дефицитом ракет к системам Patriot.
Ракеты к Patriot по новым контрактам Украина получит не раньше 2027 года – Федоров
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Министр обороны Михаил Федоров заявил, что новые партии ракет к системам ПВО Patriot, которые Украина законтрактовала, начнут поступать только со следующего года.

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Этой ночью Россия вновь осуществила массированную комбинированную атаку по Украине. По словам Михаила Федорова, силы противовоздушной обороны сбили почти все крылатые ракеты и более 90% ударных дронов типа «шахед», однако баллистические ракеты вновь нанесли удары по гражданским объектам.

Федоров подчеркнул, что РФ все чаще применяет баллистическое вооружение, пользуясь дефицитом ракет к системам Patriot. Он отметил, что объемы производства таких ракет в мире ниже, чем количество запусков по Украине за аналогичный период.

Министр сообщил, что Украина уже заключила и продолжает заключать контракты на поставку ракет к Patriot, однако их поставки ожидаются только со следующего года.

Вместе с тем Украина призывает партнеров передать ракеты из своих имеющихся запасов с последующим их замещением за счет будущих поставок.

«Простое решение для партнеров — временно выделить эти ракеты со своих складов — спасет множество жизней наших граждан. Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала барьером для защиты человеческой жизни.

Эти ракеты нужны Украине именно сейчас — в украинской системе ПВО», — подчеркнул министр.

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война Минобороны Михаил Федоров

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