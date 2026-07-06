Ракеты к Patriot по новым контрактам Украина получит не раньше 2027 года – Федоров

Михаил Федоров подчеркнул, что РФ все чаще применяет баллистическое вооружение, пользуясь дефицитом ракет к системам Patriot.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что новые партии ракет к системам ПВО Patriot, которые Украина законтрактовала, начнут поступать только со следующего года.

Этой ночью Россия вновь осуществила массированную комбинированную атаку по Украине. По словам Михаила Федорова, силы противовоздушной обороны сбили почти все крылатые ракеты и более 90% ударных дронов типа «шахед», однако баллистические ракеты вновь нанесли удары по гражданским объектам.

Федоров подчеркнул, что РФ все чаще применяет баллистическое вооружение, пользуясь дефицитом ракет к системам Patriot. Он отметил, что объемы производства таких ракет в мире ниже, чем количество запусков по Украине за аналогичный период.

Министр сообщил, что Украина уже заключила и продолжает заключать контракты на поставку ракет к Patriot, однако их поставки ожидаются только со следующего года.

Вместе с тем Украина призывает партнеров передать ракеты из своих имеющихся запасов с последующим их замещением за счет будущих поставок.

«Простое решение для партнеров — временно выделить эти ракеты со своих складов — спасет множество жизней наших граждан. Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала барьером для защиты человеческой жизни.

Эти ракеты нужны Украине именно сейчас — в украинской системе ПВО», — подчеркнул министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.