Передний номерной знак на авто хотят отменить: что предполагает инициатива

Обязательную установку переднего номерного знака на легковых автомобилях предлагают отменить.

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В Украине вопрос использования государственных номерных знаков на транспортных средствах регулируется законодательством и является одним из элементов системы идентификации автомобилей. В настоящее время легковые автомобили должны быть оборудованы двумя государственными номерными знаками — передним и задним.

Такой порядок действует для обеспечения контроля за транспортными средствами, их распознавания правоохранительными органами и автоматическими системами фиксации нарушений правил дорожного движения. В то же время с развитием современных технологий идентификации, систем видеонаблюдения и автоматической обработки данных периодически поднимается вопрос о возможности пересмотра отдельных требований к установке номерных знаков. В частности, некоторые автовладельцы считают, что действующие правила требуют анализа с учетом современных технических возможностей и международной практики.

В связи с этим на правительственном портале зарегистрировали петицию с призывом рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Украины и другие нормативно-правовые акты относительно отмены обязательной установки переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях.

Автор петиции №41/010261-26эп приводит следующие аргументы в пользу предложенных изменений:

Передний номерной знак ухудшает внешний вид многих автомобилей, особенно моделей, конструкция которых изначально не предусматривает его установку.

Крепление переднего номерного знака часто требует сверления бампера или использования специальных рамок, что может повредить транспортное средство.

В современных условиях существует достаточно технических средств идентификации транспортных средств, в частности автоматические системы видеонаблюдения, базы данных, VIN-код и задний государственный номерной знак.

Целесообразно изучить международный опыт государств, в которых использование только заднего номерного знака является законным, и оценить возможность применения такого подхода в Украине.

В петиции также содержится просьба:

инициировать анализ целесообразности обязательного использования переднего государственного номерного знака;

в случае подтверждения возможности таких изменений подготовить соответствующие изменения в законодательство Украины;

обеспечить сохранение надлежащего уровня безопасности дорожного движения и эффективной идентификации транспортных средств после внедрения таких изменений.

По мнению автора обращения, предложенные изменения будут способствовать упрощению эксплуатации транспортных средств, сохранению их конструкции и учету современных технологических возможностей идентификации автомобилей.

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