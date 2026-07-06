Передній номерний знак на авто хочуть скасувати: що передбачає ініціатива

Обов'язкове встановлення переднього номерного знака на легкових автомобілях пропонують скасувати.

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В Україні питання використання державних номерних знаків на транспортних засобах регулюється законодавством та є одним із елементів системи ідентифікації автомобілів. Наразі легкові автомобілі повинні бути обладнані двома державними номерними знаками — переднім і заднім.

Такий порядок діє для забезпечення контролю за транспортними засобами, їх розпізнавання правоохоронними органами та автоматичними системами фіксації порушень правил дорожнього руху. Водночас із розвитком сучасних технологій ідентифікації, систем відеоспостереження та автоматичної обробки даних періодично порушується питання щодо можливості перегляду окремих вимог до встановлення номерних знаків. Зокрема, окремі автовласники вважають, що чинні правила потребують аналізу з урахуванням сучасних технічних можливостей та міжнародної практики.

У зв’язку з цим на урядовому порталі зареєстрували петицію із закликом розглянути питання внесення змін до законодавства України та інших нормативно-правових актів щодо скасування обов’язкового встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях.

Автор петиції №41/010261-26еп наводить такі аргументи на користь запропонованих змін:

Передній номерний знак погіршує зовнішній вигляд багатьох автомобілів, особливо моделей, конструкція яких спочатку не передбачає його встановлення. Кріплення переднього номерного знака часто потребує свердління бампера або використання спеціальних рамок, що може пошкоджувати транспортний засіб. У сучасних умовах існує достатньо технічних засобів ідентифікації транспортних засобів, зокрема автоматичні системи відеоспостереження, бази даних, VIN-код та задній державний номерний знак. Доцільно вивчити міжнародний досвід держав, у яких використання лише заднього номерного знака є законним, та оцінити можливість застосування такого підходу в Україні.

У петиції також міститься прохання:

ініціювати аналіз доцільності обов’язкового використання переднього державного номерного знака;

у разі підтвердження можливості таких змін підготувати відповідні зміни до законодавства України;

забезпечити збереження належного рівня безпеки дорожнього руху та ефективної ідентифікації транспортних засобів після впровадження таких змін.

На думку автора звернення, запропоновані зміни сприятимуть спрощенню експлуатації транспортних засобів, збереженню їх конструкції та врахуванню сучасних технологічних можливостей ідентифікації автомобілів.

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