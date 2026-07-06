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Ракети до Patriot за новими контрактами Україна отримає не раніше 2027 року – Федоров

12:01, 6 липня 2026
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Михайло Федоров наголосив, що РФ дедалі частіше застосовує балістичне озброєння, користуючись дефіцитом ракет до систем Patriot.
Ракети до Patriot за новими контрактами Україна отримає не раніше 2027 року – Федоров
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Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що нові партії ракет до систем ППО Patriot, які Україна законтрактувала, почнуть надходити лише з наступного року.

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Цієї ночі Росія знову здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. За словами Михайла Федорова, сили протиповітряної оборони збили майже всі крилаті ракети та понад 90% ударних дронів типу «шахед», але балістика знову завдала ударів по цивільних.

Федоров наголосив, що РФ дедалі частіше застосовує балістичне озброєння, користуючись дефіцитом ракет до систем Patriot. Він зазначив, що обсяги виробництва таких ракет у світі є нижчими, ніж кількість запусків по Україні за аналогічний період.

Міністр повідомив, що Україна вже уклала та продовжує укладати контракти на постачання ракет до Patriot, однак їхні поставки очікуються лише з наступного року.

Водночас Україна закликає партнерів передати ракети зі своїх наявних запасів із подальшим їх заміщенням за рахунок майбутніх поставок

«Просте рішення для партнерів — тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів — урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар’єром для захисту людського життя.

Ці ракети потрібні Україні саме зараз — в українській системі ППО», — підкреслив міністр.

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війна міноборони Михайло Федоров

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