ЕС готовит новую реформу расширения: Брюссель пытается вернуть контроль над процессом

Еврокомиссия готовит реформу расширения ЕС, чтобы вернуть себе инициативу в переговорах с государствами-членами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия работает над предложениями по обновлению процесса расширения ЕС, стремясь вновь играть ведущую роль в формировании дискуссии, которая сейчас в значительной степени определяется государствами-членами. Об этом сообщает Euronews.

По данным издания, в последние недели страны ЕС активизировали обсуждение реформирования процесса вступления, представив ряд политических предложений. В частности, пять из шести государств-основателей ЕС выступили за усиление механизмов защиты, которые должны предотвратить демократический откат и нарушения верховенства права — с учетом опыта с Венгрией.

Германия и Франция выдвинули идеи постепенной интеграции стран-кандидатов, что позволило бы им получать первые преимущества членства еще до полноценного вступления в ЕС. Ранее также обсуждалась идея «ассоциированного членства», в частности как возможного формата гарантий безопасности для Украины.

Ожидается, что стратегическая дискуссия о будущем расширения ЕС состоится на октябрьском саммите лидеров ЕС после турне президента Европейского совета Антониу Кошты по всем 27 столицам государств-членов.

До этого Еврокомиссия намерена представить собственные предложения по реформе, чтобы не потерять инициативу в дискуссии.

«Мы видели предложения по этой теме от нескольких государств-членов. Комиссия также работает над этим вопросом. Мы с нетерпением ожидаем предстоящей стратегической дискуссии по вопросам расширения и реформ на заседании Европейского совета в октябре этого года», — сообщил представитель Еврокомиссии.

Вместе с тем объем будущих изменений пока находится на этапе политического согласования. В Брюсселе признают, что прежние планы пересмотра политики расширения были отложены после подачи Украиной заявки на вступление, что осложнило балансирование институциональных и бюджетных вопросов в рамках ЕС.

Отдельный блок дискуссий касается усиления предохранительных механизмов для новых членов ЕС. Речь идет о механизмах, которые должны гарантировать соблюдение принципов верховенства права и предотвратить их нарушение после вступления.

Вместе с тем часть государств-членов считает, что они могут противоречить фундаментальному принципу равенства государств-членов ЕС, а также выглядеть как фактический пересмотр уже заключенного договора о вступлении.

Одним из важнейших переходных механизмов, который, вероятно, может быть продлен, является право других государств ЕС временно ограничивать доступ работников из новых государств-членов к своим рынкам труда.

В Брюсселе также рассматривают возможность сделать участие в Европейской прокуратуре (EPPO) обязательным для новых членов ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.