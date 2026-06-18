Тарифи на воду різко зростають: у деяких містах українці платитимуть понад 1000 грн за кубометр

Українцям уже цього літа доведеться платити значно більше за воду: у низці міст нові тарифи вже перевищили 100 гривень за кубометр, а десятки водоканалів по всій країні готують чергове підвищення цін.

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Платіжки за воду для українців можуть суттєво зрости вже цього літа. У низці міст нові тарифи вже набули чинності, а в окремих громадах вартість водопостачання та водовідведення перевищила позначку у 100 гривень за кубометр. Водночас десятки водоканалів по всій країні ініціювали черговий перегляд цін, пояснюючи це збільшенням виробничих витрат та необхідністю оновлення зношеної інфраструктури.

Після передачі повноважень щодо встановлення тарифів від Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг до органів місцевого самоврядування рішення про зміну цін дедалі частіше ухвалюються на рівні громад.

Комунальні підприємства пояснюють необхідність підвищення тарифів суттєвим зростанням витрат на електроенергію, реагенти для очищення води, оплату праці працівників та необхідністю модернізації зношених мереж. У багатьох містах водогони та каналізаційні системи потребують значних інвестицій для підтримання стабільної роботи.

Станом на початок червня найвищі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення вже зафіксовані у низці населених пунктів. Так, у Павлограді споживачі сплачують 113 грн за кубометр води разом із водовідведенням. У Дрогобичі тариф становить 87,30 грн, у Вознесенську – 71,44 грн, у Запоріжжі – 69,37 грн, а в Чернівцях – 63,56 грн за кубометр.

Ще більш відчутним зростання буде для жителів Бородянки. Відповідно до рішення селищної ради, з 1 липня тариф на централізоване водопостачання становитиме 56,76 грн за кубометр, а на водовідведення – 82,58 грн. Загальна вартість послуг сягне 139,34 грн за кубометр.

Для порівняння, сім’я з чотирьох осіб у середньому споживає близько 10 кубометрів води на місяць. За новими тарифами лише водопостачання та водовідведення можуть коштувати понад 1,3 тисячі гривень щомісяця.

Водночас у багатьох містах процес перегляду тарифів ще триває. Місцеві водоканали вже подали економічні обґрунтування нових розцінок, а остаточні рішення мають ухвалити депутати місцевих рад.

Серед міст, де розглядається можливість підвищення тарифів, – Вінниця, де вартість послуг може зрости до 81,01 грн за кубометр. У Дніпрі розрахунковий тариф становить 86,83 грн, в Одесі – понад 90 грн, в Ужгороді – більше 96 грн, а в Тернополі – майже 99 грн за кубометр.

Також прогнозуються нові тарифи у Кривому Розі – близько 78 грн за кубометр, Луцьку – 73,25 грн та Умані, де вартість може перевищити 130 грн за кубометр.

Як писала «Судово-юридична газета», в Одесі філія «Інфоксводоканал» оприлюднила проєкт нових тарифів для населення. А у Києві офіційних рішень щодо підвищення тарифів наразі не ухвалено. Для мешканців столиці влітку діятимуть чинні тарифи — близько 16,16 грн за кубометр водопостачання та 14,22 грн за кубометр водовідведення.

Як зменшити витрати на воду та платити менше

Економія води у квартирі — це не лише спосіб зменшити комунальні витрати, а й важливий внесок у збереження природних ресурсів. Багато людей навіть не помічають, скільки води витрачається даремно щодня через звички або несправності сантехніки.

Одним із найефективніших способів скоротити споживання води є своєчасне усунення протікань. Навіть невелике підтікання крана чи бачка унітаза може призвести до значних втрат води протягом місяця. Також варто встановити сучасні змішувачі та аератори, які змішують воду з повітрям і дозволяють зменшити її витрати без втрати комфорту.

Під час чищення зубів, гоління або намилювання рук не слід залишати кран відкритим. Такі прості дії допомагають щодня заощаджувати десятки літрів води. Аналогічно під час миття посуду доцільно спочатку намилити весь посуд, а вже потім змивати мийний засіб.

Пральну та посудомийну машини бажано запускати лише при повному завантаженні. Сучасна побутова техніка використовує воду значно ефективніше за ручне прання чи миття посуду, але максимальна економія досягається саме за повного завантаження.

Душ зазвичай потребує менше води, ніж наповнення ванни. Якщо скоротити час прийняття душу хоча б на кілька хвилин, можна суттєво зменшити споживання води без відчутних незручностей.

Корисно також контролювати показники лічильників та аналізувати власне споживання. Це допомагає вчасно помітити незвичне збільшення витрат і виявити можливі проблеми із сантехнікою.

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