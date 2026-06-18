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Штрафи до 9600 євро: Естонія посилює відповідальність за порушення мовного законодавства

22:54, 18 червня 2026
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Нові санкції почнуть діяти з 2027 року для юридичних і фізичних осіб.
Штрафи до 9600 євро: Естонія посилює відповідальність за порушення мовного законодавства
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Парламент Естонії ухвалив комплексні зміни до Закону про мову, які посилюють вимоги до використання естонської мови в публічній сфері та вводять обмеження на дублювання фільмів російською мовою. Про це повідомляє ERR.

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За відповідне рішення проголосували 59 депутатів, голосів «проти» не було.

У Міністерстві освіти і науки Естонії зазначили, що мета поправок — зміцнення позицій естонської мови в суспільному просторі. Віцеканцлерка міністерства Кайрі Калдоя пояснила, що закон оновлено відповідно до потреб суспільства та ринку праці.

Розширення вимог до використання естонської мови

Згідно з ухваленими змінами, вимога вести діловодство естонською мовою поширюється на всі публічно-правові юридичні особи, а також на волосні та міські збори й управи.

Окремо визначено, що працівники, які займають посади з обов’язковим рівнем знання естонської мови, але не відповідають цим вимогам, можуть отримати адміністративні стягнення.

Підвищення штрафів з 2027 року

Закон посилює механізми контролю та відповідальності. З 1 січня 2027 року максимальні штрафи становитимуть:

  • до 9600 євро — для юридичних осіб
  • до 1280 євро — для фізичних осіб (зараз максимальний розмір становить 640 євро)

Водночас штрафи не застосовуватимуться одразу. Спочатку Мовний департамент проводить перевірку та видає припис: усунути порушення, наприклад, вивчити мову до необхідного рівня, пройти навчання або скласти іспит у визначений термін. Лише у разі невиконання вимог можливе накладення грошового стягнення.

Нові правила для кінотеатрального прокату

Окремий блок змін стосується перекладу фільмів. Дублювання іноземних стрічок іншими мовами дозволено лише для дитячих та сімейних фільмів.

Усі інші фільми, зняті іноземними мовами, можуть демонструватися за умови наявності естонських субтитрів. Одночасне використання іноземних субтитрів також допускається, але естонські субтитри залишаються обов’язковими.

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закон штраф Естонія мова

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