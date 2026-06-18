На Львівщині собаку повісили у лісі – у вбивстві підозрюють сусіда власниці тварини

У лісовому масиві поблизу населеного пункту виявили тіло собаки, повішеного на дереві за мотузку.

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Поліція Львівщини розслідує факт жорстокого поводження з твариною у Шептицькому районі, внаслідок якого загинув собака.

Як вказали у поліції, 17 червня до них звернулася 44-річна мешканка одного із сіл району та повідомила, що в лісовому масиві поблизу населеного пункту виявлено тіло собаки, повішеного на дереві за мотузку.

На місце події правоохоронці попередньо встановили, що до інциденту може бути причетний 54-річний місцевий житель, який є сусідом власниці тварини. За версією слідства, чоловік повісив собаку на дереві, обмотавши його шию мотузкою, унаслідок чого тварина загинула.

За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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