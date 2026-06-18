Водії тепер можуть оскаржувати рішення сервісних центрів МВС без звернення до суду

Рішення сервісних центрів можна оскаржити до регіонального центру — Кабмін надав водіям додаткові інструменти для захисту своїх прав.

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Кабінет міністрів оновив порядок видачі посвідчень водія, реєстрації транспортних засобів та надання відповідних адміністративних послуг. Нововведення стосуються насамперед людей, які втратили документи через війну, осіб, що перебували в полоні, а також родичів і опікунів людей, зниклих безвісти за особливих обставин.

Крім того, уряд запровадив додаткові механізми оскарження рішень сервісних центрів МВС та уточнив правила допуску водіїв до керування окремими категоріями транспортних засобів під час воєнного стану.

Оскарження рішень сервісних центрів МВС: що змінюється

Постановою передбачено, що всі питання, пов’язані з отриманням права на керування транспортними засобами, видачею посвідчень водія та іншими адміністративними актами у цій сфері, регулюватимуться Законом «Про адміністративну процедуру».

Громадяни отримають можливість оскаржувати рішення, дії або бездіяльність працівників територіальних сервісних центрів МВС не лише в суді, а й в адміністративному порядку — до відповідного регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС. Розгляд таких скарг здійснюватимуть керівники або уповноважені посадові особи регіональних сервісних центрів.

Аналогічний механізм поширено і на сферу реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Безкоштовне відновлення посвідчення водія після втрати через війну

Уряд уточнив порядок відновлення посвідчень водія, які були втрачені внаслідок збройної агресії проти України.

Особи, які офіційно визнані потерпілими та яким завдано майнової шкоди через російську агресію, зможуть не сплачувати адміністративний збір та вартість бланка під час отримання нового посвідчення замість утраченого. Для цього разом із заявою необхідно подати документ органу досудового розслідування про визнання потерпілим у відповідному кримінальному провадженні.

Під час оформлення нового посвідчення сервісні центри МВС перевірятимуть інформацію про особу через низку державних реєстрів, зокрема Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також інші державні інформаційні ресурси. За наявності технічної можливості така перевірка здійснюватиметься автоматично.

Відновлення техпаспорта на авто: хто звільняється від оплати

Пільги поширюються і на власників транспортних засобів, які втратили свідоцтво про реєстрацію автомобіля через наслідки війни.

Такі особи зможуть безкоштовно отримати нове свідоцтво про реєстрацію замість втраченого та не відшкодовуватимуть вартість бланка документа. Для цього потрібно підтвердити статус потерпілого у кримінальному провадженні щодо шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії. Документи можна буде подавати, зокрема, через електронний кабінет водія та портал «Дія» за наявності технічної можливості.

Також аналогічна норма передбачена для випадків подання документів у сервісних центрах МВС або через ЦНАП.

Нові пільги для людей, які перебували в полоні

Окремі гарантії встановлено для осіб, щодо яких офіційно підтверджено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Протягом одного року після ухвалення відповідного рішення спеціальною комісією такі особи одноразово звільнятимуться від оплати послуг з перереєстрації транспортного засобу через втрату свідоцтва про реєстрацію та відновлення посвідчення водія, якщо документи були втрачені під час перебування в неволі. Крім того, з них не стягуватиметься вартість бланків документів.

Такі ж положення внесено до порядку надання платних послуг підрозділами МВС. Витрати на виготовлення бланків у таких випадках компенсуватимуться за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, передбачених для Головного сервісного центру МВС.

Що зміниться для осіб, зниклих безвісти, та їхніх опікунів

Постанова вперше врегульовує процедуру перереєстрації транспортних засобів, власники яких визнані безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин.

Перереєстрацію транспортного засобу у разі втрати техпаспорта зможе здійснювати опікун майна такої особи без зміни власника автомобіля. Для цього необхідно подати документи, що посвідчують особу опікуна, свідоцтво про його призначення та акт опису майна.

Сервісний центр МВС перевірятиме інформацію про призначення опікуна через Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Якщо свідоцтво про призначення скасоване або транспортний засіб не включений до акту опису майна, у перереєстрації буде відмовлено.

У новому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу робитиметься спеціальна відмітка про те, що документ виданий опікуну в інтересах власника автомобіля.

Нові правила для водіїв вантажівок під час воєнного стану

Кабмін також оновив порядок допуску водіїв до керування транспортними засобами в умовах воєнного стану.

Збережено норму, за якою особи з посвідченням водія категорії В можуть керувати транспортними засобами категорій С та С1 на території України.

Крім того, право керувати транспортними засобами категорії СЕ надаватиметься водіям, які вже мають категорію С, пройшли перепідготовку за затвердженими програмами та успішно склали практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС.

Яка мета змін

Ухвалені зміни спрямовані на адаптацію роботи сервісних центрів МВС до умов воєнного стану, спрощення відновлення документів для постраждалих від війни громадян, запровадження додаткових гарантій для людей, які перебували в полоні або чиї близькі зникли безвісти, а також на приведення адміністративних процедур у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру».

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