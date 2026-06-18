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Водители теперь могут обжаловать решения сервисных центров МВД без обращения в суд

16:06, 18 июня 2026
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Решения сервисных центров можно обжаловать в региональный центр — Кабмин предоставил водителям дополнительные инструменты для защиты своих прав.
Водители теперь могут обжаловать решения сервисных центров МВД без обращения в суд
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Кабинет министров обновил порядок выдачи водительских удостоверений, регистрации транспортных средств и предоставления соответствующих административных услуг. Нововведения касаются прежде всего людей, которые потеряли документы из-за войны, лиц, находившихся в плену, а также родственников и опекунов людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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Кроме того, правительство внедрило дополнительные механизмы обжалования решений сервисных центров МВД и уточнило правила допуска водителей к управлению отдельными категориями транспортных средств во время военного положения.

Обжалование решений сервисных центров МВД: что меняется

Постановлением предусмотрено, что все вопросы, связанные с получением права на управление транспортными средствами, выдачей водительских удостоверений и другими административными актами в этой сфере, будут регулироваться Законом «Об административной процедуре».

Граждане получат возможность обжаловать решения, действия или бездействие работников территориальных сервисных центров МВД не только в суде, но и в административном порядке — в соответствующий региональный сервисный центр Главного сервисного центра МВД. Рассмотрение таких жалоб будут осуществлять руководители или уполномоченные должностные лица региональных сервисных центров.

Аналогичный механизм распространен и на сферу регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

Бесплатное восстановление водительского удостоверения после утраты из-за войны

Правительство уточнило порядок восстановления водительских удостоверений, которые были утрачены вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Лица, официально признанные потерпевшими и которым причинен имущественный ущерб из-за российской агрессии, смогут не уплачивать административный сбор и стоимость бланка при получении нового удостоверения вместо утраченного. Для этого вместе с заявлением необходимо подать документ органа досудебного расследования о признании потерпевшим в соответствующем уголовном производстве.

При оформлении нового удостоверения сервисные центры МВД будут проверять информацию о лице через ряд государственных реестров, в частности Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, а также другие государственные информационные ресурсы. При наличии технической возможности такая проверка будет осуществляться автоматически.

Восстановление техпаспорта на автомобиль: кто освобождается от оплаты

Льготы распространяются и на владельцев транспортных средств, которые потеряли свидетельство о регистрации автомобиля вследствие войны.

Такие лица смогут бесплатно получить новое свидетельство о регистрации вместо утраченного и не будут возмещать стоимость бланка документа. Для этого необходимо подтвердить статус потерпевшего в уголовном производстве относительно ущерба, причиненного вследствие вооруженной агрессии. Документы можно будет подавать, в частности, через электронный кабинет водителя и портал «Дія» при наличии технической возможности.

Также аналогичная норма предусмотрена для случаев подачи документов в сервисных центрах МВД или через ЦНАП.

Новые льготы для людей, находившихся в плену

Отдельные гарантии установлены для лиц, в отношении которых официально подтвержден факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

В течение одного года после принятия соответствующего решения специальной комиссией такие лица однократно будут освобождаться от оплаты услуг по перерегистрации транспортного средства в связи с утратой свидетельства о регистрации и восстановлению водительского удостоверения, если документы были утрачены во время пребывания в неволе. Кроме того, с них не будет взиматься стоимость бланков документов.

Такие же положения внесены в порядок предоставления платных услуг подразделениями МВД. Расходы на изготовление бланков в таких случаях будут компенсироваться за счет средств специального фонда государственного бюджета, предусмотренных для Главного сервисного центра МВД.

Что изменится для лиц, пропавших без вести, и их опекунов

Постановление впервые урегулировало процедуру перерегистрации транспортных средств, владельцы которых признаны безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Перерегистрацию транспортного средства в случае утраты техпаспорта сможет осуществлять опекун имущества такого лица без изменения владельца автомобиля. Для этого необходимо подать документы, удостоверяющие личность опекуна, свидетельство о его назначении и акт описи имущества.

Сервисный центр МВД будет проверять информацию о назначении опекуна через Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Если свидетельство о назначении отменено либо транспортное средство не включено в акт описи имущества, в перерегистрации будет отказано.

В новом свидетельстве о регистрации транспортного средства будет делаться специальная отметка о том, что документ выдан опекуну в интересах владельца автомобиля.

Новые правила для водителей грузовиков во время военного положения

Кабмин также обновил порядок допуска водителей к управлению транспортными средствами в условиях военного положения.

Сохранена норма, согласно которой лица с водительским удостоверением категории В могут управлять транспортными средствами категорий С и С1 на территории Украины.

Кроме того, право управлять транспортными средствами категории СЕ будет предоставляться водителям, которые уже имеют категорию С, прошли переподготовку по утвержденным программам и успешно сдали практический экзамен в территориальном сервисном центре МВД.

Какова цель изменений

Принятые изменения направлены на адаптацию работы сервисных центров МВД к условиям военного положения, упрощение восстановления документов для пострадавших от войны граждан, внедрение дополнительных гарантий для людей, находившихся в плену или чьи близкие пропали без вести, а также на приведение административных процедур в соответствие с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре».

 

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