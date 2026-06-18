Аллу Кичинскую назначили руководителем Теруправления ГСА в Херсонской области

Назначение Аллы Кичинской произошло на период действия военного положения.

Фото: court.gov.ua

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В четверг, 18 июня, должность начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Херсонской области заняла Алла Кичинская. Об этом сообщила ГСА.

Назначение состоялось на период действия военного положения в Украине, в соответствии с законодательством о государственной службе и с учетом особенностей Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

«Для новой руководительницы установлен испытательный срок продолжительностью один месяц с даты фактического вступления в должность», — заявили в ГСА.

Также там добавили, что предельный срок пребывания в должности составляет двенадцать месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

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