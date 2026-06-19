Как безопасно ездить на электросамокате — полезные советы
За первые пять месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием электросамокатов увеличилось на 66,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В связи с этим украинцам дали несколько советов, как безопасно ездить на электросамокате.
Как обезопасить себя и других
Когда вы становитесь на электросамокат или другой легкий электротранспорт (моноколесо, гироскутер и т. п.), помните, что от ваших действий зависит безопасность вашего здоровья и людей вокруг, подчеркивает ЦГЗ.
Соблюдайте правила дорожного движения и простые меры безопасности:
- носите шлем — он может спасти жизнь;
- дорогу переходите пешком, ведя электросамокат в руках;
- передвигайтесь по велодорожке или держитесь правого края проезжей части;
- снижайте скорость рядом с пешеходами;
- жестами подавайте сигналы поворота или остановки;
- в темное время суток используйте светоотражающие элементы.
Что нельзя делать:
- не пользуйтесь телефоном и наушниками во время движения;
- не ездите по тротуарам или пешеходным дорожкам;
- не используйте электросамокат в состоянии алкогольного опьянения;
- не перевозите пассажиров.
Сейчас эти меры безопасности являются рекомендованными. Но вскоре они могут стать обязательными, а за их нарушение пользователей электросамокатов смогут привлекать к ответственности.
Электросамокат — полноценный участник дорожного движения
Именно такое определение предлагает новый правительственный законопроект № 3023, который комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендует принять парламенту. Законопроект разработан как ответ на актуальные вызовы, поскольку количество электросамокатов в украинских городах стремительно растет, а вместе с ним и число связанных с ними ДТП. Он регулирует использование персонального легкого электротранспорта в Украине с учетом опыта европейских стран.
Согласно законопроекту, пользователи электросамокатов будут обязаны:
- передвигаться по велосипедным дорожкам и велополосам (при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине);
- двигаться в одном направлении с транспортным потоком;
- в темное время суток и при недостаточной видимости использовать освещение и светоотражающие элементы.
Во время использования электросамокатов и других видов персонального легкого электротранспорта будет запрещено:
- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- пользоваться мобильным телефоном (держать его в руке) во время движения;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства.
После принятия закона также будут установлены возрастные ограничения, допустимая скорость движения и штрафы за нарушение правил.
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