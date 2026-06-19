Как безопасно ездить на электросамокате — полезные советы

В стране растет количество ДТП с участием электросамокатов.

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За первые пять месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием электросамокатов увеличилось на 66,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В связи с этим украинцам дали несколько советов, как безопасно ездить на электросамокате.

Как обезопасить себя и других

Когда вы становитесь на электросамокат или другой легкий электротранспорт (моноколесо, гироскутер и т. п.), помните, что от ваших действий зависит безопасность вашего здоровья и людей вокруг, подчеркивает ЦГЗ.

Соблюдайте правила дорожного движения и простые меры безопасности:

носите шлем — он может спасти жизнь;

дорогу переходите пешком, ведя электросамокат в руках;

передвигайтесь по велодорожке или держитесь правого края проезжей части;

снижайте скорость рядом с пешеходами;

жестами подавайте сигналы поворота или остановки;

в темное время суток используйте светоотражающие элементы.

Что нельзя делать:

не пользуйтесь телефоном и наушниками во время движения;

не ездите по тротуарам или пешеходным дорожкам;

не используйте электросамокат в состоянии алкогольного опьянения;

не перевозите пассажиров.

Сейчас эти меры безопасности являются рекомендованными. Но вскоре они могут стать обязательными, а за их нарушение пользователей электросамокатов смогут привлекать к ответственности.

Электросамокат — полноценный участник дорожного движения

Именно такое определение предлагает новый правительственный законопроект № 3023, который комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендует принять парламенту. Законопроект разработан как ответ на актуальные вызовы, поскольку количество электросамокатов в украинских городах стремительно растет, а вместе с ним и число связанных с ними ДТП. Он регулирует использование персонального легкого электротранспорта в Украине с учетом опыта европейских стран.

Согласно законопроекту, пользователи электросамокатов будут обязаны:

передвигаться по велосипедным дорожкам и велополосам (при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине);

двигаться в одном направлении с транспортным потоком;

в темное время суток и при недостаточной видимости использовать освещение и светоотражающие элементы.

Во время использования электросамокатов и других видов персонального легкого электротранспорта будет запрещено:

находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

пользоваться мобильным телефоном (держать его в руке) во время движения;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства.

После принятия закона также будут установлены возрастные ограничения, допустимая скорость движения и штрафы за нарушение правил.

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