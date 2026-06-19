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Як безпечно їздити на електросамокаті — корисні поради

00:06, 19 червня 2026
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В країні зростає кількість ДТП за участі електросамокатів.
Як безпечно їздити на електросамокаті — корисні поради
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За перші п’ять місяців 2026 року кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) за участю електросамокатів збільшилася на 66,8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. У зв’язку з цим українцям дали кілька порад , як їздити на електросамокаті безпечно.

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Як убезпечити себе та інших

Коли ви стаєте на електросамокат чи інший легкий електротранспорт (моноколесо, гіроскутер тощо) — пам'ятайте, що від ваших дій залежить безпека для вашого здоров’я та людей навколо, підкреслює ЦГЗ.

Дотримуйтеся правил дорожнього руху та простих заходів безпеки:

  • носіть шолом — він може врятувати життя;
  • дорогу переходьте пішки, ведучи електросамокат в руках;
  • пересувайтеся велодоріжкою або тримайтеся правого краю проїжджої частини;
  • знижуйте швидкість поруч із пішоходами;
  • жестами подавайте сигнали повороту чи зупинки;
  • у темний час доби використовуйте світловідбивні елементи.

Що не можна робити:

  • не користуйтеся телефоном та навушниками під час руху;
  • не їдьте тротуарами або пішохідними доріжками;
  • не користуйтеся електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння;
  • не перевозьте пасажирів.

Наразі ці заходи безпеки є рекомендованими. Але незабаром вони можуть стати обов’язковими, а за їхнє порушення користувачів електросамокатів зможуть притягнути до відповідальності.

Електросамокат — повноцінний учасник дорожнього руху

Саме таке визначення пропонує новий урядовий законопроєкт № 3023, який комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури рекомендує ухвалити Верховній Раді. Законопроєкт розроблений як відповідь на нагальні виклики, адже кількість електросамокатів в українських містах стрімко зростає, а разом з тим і кількість пов’язаних із ними ДТП. Він врегульовує використання персонального легкого електротранспорту в Україні з урахуванням досвіду європейських країн.

Згідно з законопроєктом, користувачі електросамокатів будуть зобов’язані:

  • пересуватися велосипедними доріжками та велосмугами (за їх відсутності — правим краєм проїзної частини або узбіччям);
  • рухатися в одному напрямку з транспортним потоком;
  • у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості — використовувати освітлення та світлоповертальні елементи.

Під час користування електросамокатом та іншими видами персонального легкого електротранспорту заборонятиметься:

  • перебувати у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
  • користуватися мобільним телефоном (тримати його в руці) під час руху;
  • перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією транспортного засобу.

Після ухвалення закону також будуть встановлені вікові обмеження, допустима швидкість руху та штрафи за порушення правил.

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Верховна Рада України ПДР закон електросамокати

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