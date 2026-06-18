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Аллу Кичинську призначено керівницею Теруправління ДСА в Херсонській області

15:43, 18 червня 2026
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Призначення Алли Кичинської відбулося на період дії воєнного стану.
Аллу Кичинську призначено керівницею Теруправління ДСА в Херсонській області
Фото: court.gov.ua
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У четвер, 18 червня, посаду начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області обійняла Алла Кичинська. Про це повідомила ДСА.

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Призначення відбулося на період дії воєнного стану в Україні, відповідно до законодавства про державну службу та з урахуванням особливостей Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

«Для нової керівниці встановлено випробувальний термін тривалістю один місяць з дати фактичного вступу на посаду», - заявили у ДСА.

Також там додали, що граничний строк перебування на посаді становить дванадцять місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

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ДСА

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