  1. В Украине

На Львовщине собаку повесили в лесу – в убийстве подозревают соседа владелицы животного

21:30, 18 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В лесном массиве возле населенного пункта обнаружили тело собаки, повешенного на дереве за веревку.
На Львовщине собаку повесили в лесу – в убийстве подозревают соседа владелицы животного
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Львовской области расследует факт жестокого обращения с животным в Шептицком районе, в результате которого погибла собака.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как указали в полиции, 17 июня к ним обратилась 44-летняя жительница одного из сел района и сообщила, что в лесном массиве возле населенного пункта обнаружено тело собаки, повешенного на дереве за веревку.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что к инциденту может быть причастен 54-летний местный житель, который является соседом владелицы животного. По версии следствия, мужчина повесил собаку на дереве, обмотав ее шею веревкой, в результате чего животное погибло.

Под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Львов уголовная ответственность УКУ животные

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование сверх лимита: у бизнеса есть только 10 дней на аннулирование отсрочек

Минэкономики выявило превышение лимитов бронирования: предприятиям дали 10 дней на аннулирование сверхнормативных отсрочек.

Мать подарила дочери дом, рассчитывая на уход, а та перестала помогать: ВС объяснил, можно ли отменить договор

Суд подчеркнул, что для разрешения спора о недействительности договора дарения вследствие ошибки необходимо полно исследовать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о непонимании дарителем правовой природы сделки.

Конфликт в стенах ОГП: ВСП закрыл дисциплинарное дело в отношении прокурора

ВCП отменил дисциплинарное взыскание с прокурора Генинспекции Офиса Генпрокурора Александра Бондаренко.

В Полтавской области полиция проиграла дело о пьяном вождении в суде из-за неверного показателя температуры на чеке «Драгера»

Внимательность к деталям в протоколе и чеке алкотестера может стать решающей в сохранении права управления и избежании несправедливого штрафа.

ВСП пересмотрел дело прокурора из Киева Олега Билоуса за несвоевременную декларацию добродетели после решения ВС

ВСП пересмотрел дисциплинарное дело прокурора Олега Белоуса после решения Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]