На Львовщине собаку повесили в лесу – в убийстве подозревают соседа владелицы животного

В лесном массиве возле населенного пункта обнаружили тело собаки, повешенного на дереве за веревку.

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Полиция Львовской области расследует факт жестокого обращения с животным в Шептицком районе, в результате которого погибла собака.

Как указали в полиции, 17 июня к ним обратилась 44-летняя жительница одного из сел района и сообщила, что в лесном массиве возле населенного пункта обнаружено тело собаки, повешенного на дереве за веревку.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что к инциденту может быть причастен 54-летний местный житель, который является соседом владелицы животного. По версии следствия, мужчина повесил собаку на дереве, обмотав ее шею веревкой, в результате чего животное погибло.

Под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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