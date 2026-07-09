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У Львові судитимуть головну бухгалтерку дитячої лікарні за розтрату понад 665 тисяч грн

20:34, 9 липня 2026
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Під час проведення розрахунків вона не врахувала передбачену договорами зміну курсу іноземної валюти та не вжила заходів для усунення виявлених порушень.
У Львові судитимуть головну бухгалтерку дитячої лікарні за розтрату понад 665 тисяч грн
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У Львові правоохоронці передали до суду справу головної бухгалтерки дитячої лікарні, яку звинувачують у службовій недбалості. За версією слідства, через порушення під час закупівлі рентгенобладнання держава зазнала збитків на понад 665 тисяч гривень.

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Як повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, у 2019 році під час закупівлі рентгенологічного обладнання посадовиця неналежно виконала свої службові обов’язки. Зокрема, під час проведення розрахунків вона не врахувала передбачену договорами зміну курсу іноземної валюти та не вжила заходів для усунення виявлених порушень.

У результаті медичне обладнання придбали за завищеною ціною, що, за даними слідства, спричинило державі збитки на суму понад 665 тисяч гривень.

Головній бухгалтерці інкримінують службову недбалість — неналежне виконання службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних та громадських інтересів.

Її обвинувачують за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також штраф до 12 750 гривень або без такого.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно трьох учасників організованої злочинної групи, причетних до незаконних порубок лісу на території Рівненської області, зокрема в межах природно-заповідного фонду. Обвинувальний акт скеровано до суду. 

За даними слідства, організатором злочинної схеми був майстер лісу Верхівського лісництва, що входить до складу Поліського лісового офісу ДП «Ліси України». До злочину він залучив свого зятя, а також підприємця, який володів нелегальною пилорамою.

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