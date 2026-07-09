Перевірки роботодавців щодо виплати зарплат поки не повернуть: комітет не підтримав законопроєкт

Комітет з питань соціальної політики рекомендував не включати до порядку денного законопроєкт, який пропонував відновити позапланові перевірки роботодавців щодо дотримання законодавства про оплату праці.

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Верховній Раді рекомендували не включати до порядку денного законопроєкт №15323, який передбачав відновлення позапланових перевірок роботодавців щодо дотримання законодавства про оплату праці в умовах воєнного стану.

Таке рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під час чергового засідання. Водночас народні депутати запропонували використати окремі положення законопроєкту під час підготовки та попереднього розгляду інших законодавчих ініціатив у цій сфері.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що законопроєкт №15323 пропонує внести зміни до статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», розширивши перелік підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням трудового законодавства.

Зокрема, документ пропонує дозволити проведення позапланової перевірки за зверненням працівника щодо порушення його права на своєчасну та повну виплату заробітної плати, у тому числі у разі виникнення заборгованості. Крім того, підставою для перевірки можуть стати аварія, смертельний нещасний випадок або професійне захворювання, пов'язані з діяльністю суб'єкта господарювання.

Фактично законопроєкт дає можливість ініціювати перевірку за заявою одного працівника. На відміну від чинного порядку, для цього не вимагатиметься звернення військової адміністрації чи колективної заяви працівників.

Документ також визначає, що позапланові заходи державного нагляду здійснюватимуться відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». При цьому він не скасовує чинних підстав для проведення перевірок, які можуть ініціюватися, зокрема, за зверненням Київської міської військової адміністрації, обласних військових адміністрацій або у разі невиконання роботодавцем приписів Держпраці, виданих після 1 травня 2022 року.

Окремі положення законопроєкту стосуються відповідальності роботодавців. Документ зберігає механізм, за яким роботодавець може уникнути фінансових санкцій у разі добровільного усунення виявлених порушень. Якщо під час перевірки інспектор Держпраці виявить, зокрема, заборгованість із виплати заробітної плати, він насамперед видасть припис про усунення порушення.

У разі повного та своєчасного виконання такого припису штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, до роботодавця не застосовуватимуться. Водночас чинне законодавство передбачає штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за порушення строків виплати заробітної плати більш як на один місяць або її виплату не в повному обсязі.

За задумом авторів, запропоновані зміни мають забезпечити насамперед своєчасне погашення заборгованості із заробітної плати, а не застосування штрафних санкцій до роботодавців.

Крім того, законопроєкт пропонує розширити можливості державного контролю у разі аварій, смертельних нещасних випадків та професійних захворювань. Це має забезпечити оперативне реагування контролюючих органів, встановлення причин таких подій та перевірку дотримання роботодавцями вимог законодавства про охорону праці.

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