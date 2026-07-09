Не всі відпочиваючі мають платити туристичний збір при оренді житла — хто звільняється від додаткових витрат

Навіть якщо гостьовий будинок орендується лише на кілька годин без ночівлі, для цілей туристичного збору така послуга вважається однією добою тимчасового розміщення для кожного проживаючого.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Погодинна оренда гостьового будинку не звільняє від сплати туристичного збору. У Державній податковій службі пояснили, що навіть без ночівлі така послуга вважається однією добою тимчасового розміщення відповідно до статті 268 Податкового кодексу України.

Відповідно до статті 268 Податкового кодексу України базою справляння туристичного збору є кількість діб тимчасового проживання (ночівлі). Податковий кодекс України не передбачає іншого періоду проживання, ніж доба. При цьому доба визначається як 24 години між двома розрахунковими годинами.

Тому навіть у випадку, коли гостьовий будинок орендується лише на кілька годин без ночівлі, така послуга для цілей туристичного збору вважається однією добою тимчасового розміщення для кожної особи, яка є платником збору.

ДПС нагадала, що відповідно до пункту «а» підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 ПКУ платниками туристичного збору не можуть бути особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір.

Таким чином, особи, які постійно проживають у Києві, у тому числі на підставі договору оренди житла, не є платниками туристичного збору при оренді гостьового будинку у столиці.

Для підтвердження місця проживання податкова послалася на Закон України від 5 листопада 2021 року №1871-IX «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

Відомості про місце проживання можуть міститися, зокрема, у таких документах:

паспорті громадянина України;

посвідці на постійне або тимчасове проживання;

посвідченні біженця;

посвідченні особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідченні особи, якій надано тимчасовий захист.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій чи безготівковій формі, зобов’язані проводити їх на повну суму вартості товару або послуги через зареєстровані РРО чи ПРРО. Це правило поширюється і на випадки, коли до вартості послуги входить туристичний збір. Покупець має отримати розрахунковий документ встановленої форми, у паперовому або електронному вигляді, включаючи можливість ідентифікації чека за QR-кодом.

Податковий кодекс України визначає туристичний збір як місцевий платіж, що входить до складу ціни туристичної послуги (ст. 268 ПКУ). Відтак при здійсненні розрахунків суб’єкт господарювання має відображати повну суму операції, яка включає цей збір. Використовувати дозволено лише ті моделі РРО, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, ведення якого забезпечує ДПС відповідно до п. 5 Положення, затвердженого постановою КМУ від 29.08.2002 № 1315.

Водночас, в програмному забезпеченні «ПРРО ДПС», яке надається Державною податковою службою на безоплатній основі, на даний час не реалізована функція програмування туристичного збору.