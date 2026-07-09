Не все отдыхающие должны платить туристический сбор при аренде жилья — кто освобождается от дополнительных расходов

Даже если гостевой дом арендуется всего на несколько часов без ночлега, для целей туристического сбора такая услуга считается одним временем размещения для каждого проживающего.

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Почасовая аренда гостевого дома не освобождает от уплаты туристического сбора. В Государственной налоговой службе пояснили, что даже без ночевки такая услуга считается одними сутками временного размещения в соответствии со статьей 268 Налогового кодекса Украины.

Согласно статье 268 Налогового кодекса Украины, базой для взимания туристического сбора является количество суток временного проживания (ночевок). Налоговый кодекс Украины не предусматривает другого периода проживания, кроме суток. При этом сутки определяются как 24 часа между двумя расчетными часами.

Поэтому даже в случае, когда гостевой дом арендуется всего на несколько часов без ночевки, такая услуга для целей туристического сбора считается одними сутками временного размещения для каждого лица, являющегося плательщиком сбора.

ДПС напомнила, что в соответствии с пунктом «а» подпункта 268.2.2 пункта 268.2 статьи 268 НКУ плательщиками туристического сбора не могут быть лица, которые постоянно проживают, в том числе на условиях договоров найма, в селе, поселке или городе, советами которых установлен такой сбор.

Таким образом, лица, которые постоянно проживают в Киеве, в том числе на основании договора аренды жилья, не являются плательщиками туристического сбора при аренде гостевого дома в столице.

Для подтверждения места проживания налоговая сослалась на Закон Украины от 5 ноября 2021 года №1871-IX «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места проживания в Украине».

Сведения о месте проживания могут содержаться, в частности, в следующих документах:

паспорте гражданина Украины;

удостоверении на постоянное или временное проживание;

удостоверении беженца;

удостоверении лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверении лица, которому предоставлена временная защита.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в соответствии со ст. 3 Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции в наличной или безналичной форме, обязаны проводить их на полную сумму стоимости товара или услуги через зарегистрированные РРО или ПРРО. Это правило распространяется и на случаи, когда в стоимость услуги входит туристический сбор. Покупатель должен получить расчетный документ установленной формы — в бумажном или электронном виде, включая возможность идентификации чека по QR-коду.

Налоговый кодекс Украины определяет туристический сбор как местный платеж, который входит в состав стоимости туристической услуги (ст. 268 НКУ). Поэтому при проведении расчетов субъект хозяйствования должен отражать полную сумму операции, включая этот сбор. Использовать разрешено только те модели РРО, которые включены в Государственный реестр регистраторов расчетных операций, ведение которого обеспечивает ДПС в соответствии с п. 5 Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.08.2002 №1315.

В то же время в программном обеспечении «ПРРО ДПС», которое предоставляется Государственной налоговой службой на бесплатной основе, на данный момент не реализована функция программирования туристического сбора.