Кирилл Буданов ожидает справедливой реакции правоохранителей на нападение на работников ТЦК во Львове

Руководитель ОП Буданов отреагировал на нападение на работников ТЦК во Львове и призвал к справедливой реакции правоохранителей.

Фото: Общественное/Грицан Ирина

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Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ожидает от правоохранительных органов надлежащей оценки событий во Львове, где произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и группой людей.

«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас», — отметил Буданов.

По его словам, реакция правоохранителей на инцидент должна быть справедливой.

«Ожидаю справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове», — подчеркнул руководитель ГУР.

Что произошло во Львове

Вечером 8 июля во Львове произошла стычка между военнослужащими ТЦК и группой людей. По информации военных, граждане заблокировали служебный автомобиль, повредили его, а затем опрокинули транспортное средство.

В Министерстве обороны Украины заявили, что нападение на военнослужащих является недопустимым.

«Позиция Минобороны последовательна — перед законом равны все. Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что единственным, кто получает выгоду от подобных ситуаций, является враг, а мобилизация остается необходимой составляющей защиты Украины.

«Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы требуют совершенствования, и этот процесс продолжается», — добавили в Минобороны.

В ведомстве также призвали правоохранителей дать надлежащую оценку ситуации и установить лиц, причастных к правонарушениям.

Версия ТЦК

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел около 21:30 на улице Красной Калины во время мероприятий оповещения совместно с представителями Национальной полиции.

По данным военных, во время проверки документов у одного из граждан установили факт нарушения правил воинского учета с 12 июня 2026 года. Мужчину доставили в ТЦК и СП, а сейчас он направлен для прохождения военно-врачебной комиссии.

В то же время, как отметили в ТЦК, другая группа оповещения осталась на месте происшествия, где ее окружили неизвестные лица.

«Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, опрокинула служебный автомобиль», — сообщили в ТЦК.

В ведомстве добавили, что на месте работает полиция, а всем участникам события будет дана правовая оценка.

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