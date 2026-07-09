Кирилл Буданов ожидает справедливой реакции правоохранителей на нападение на работников ТЦК во Львове
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ожидает от правоохранительных органов надлежащей оценки событий во Львове, где произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и группой людей.
«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас», — отметил Буданов.
По его словам, реакция правоохранителей на инцидент должна быть справедливой.
«Ожидаю справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове», — подчеркнул руководитель ГУР.
Что произошло во Львове
Вечером 8 июля во Львове произошла стычка между военнослужащими ТЦК и группой людей. По информации военных, граждане заблокировали служебный автомобиль, повредили его, а затем опрокинули транспортное средство.
В Министерстве обороны Украины заявили, что нападение на военнослужащих является недопустимым.
«Позиция Минобороны последовательна — перед законом равны все. Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии», — заявили в ведомстве.
Там подчеркнули, что единственным, кто получает выгоду от подобных ситуаций, является враг, а мобилизация остается необходимой составляющей защиты Украины.
«Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы требуют совершенствования, и этот процесс продолжается», — добавили в Минобороны.
В ведомстве также призвали правоохранителей дать надлежащую оценку ситуации и установить лиц, причастных к правонарушениям.
Версия ТЦК
Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел около 21:30 на улице Красной Калины во время мероприятий оповещения совместно с представителями Национальной полиции.
По данным военных, во время проверки документов у одного из граждан установили факт нарушения правил воинского учета с 12 июня 2026 года. Мужчину доставили в ТЦК и СП, а сейчас он направлен для прохождения военно-врачебной комиссии.
В то же время, как отметили в ТЦК, другая группа оповещения осталась на месте происшествия, где ее окружили неизвестные лица.
«Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, опрокинула служебный автомобиль», — сообщили в ТЦК.
В ведомстве добавили, что на месте работает полиция, а всем участникам события будет дана правовая оценка.
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