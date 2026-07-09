Кризис в АРМА: кто будет управлять миллиардными пулами активов после добровольного сокращения штата

Несмотря на снижение эффективности продажи арестованных активов и дефицит управляющих, АРМА может добровольно сократить собственный кадровый ресурс.

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Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Согласно закону, его независимость и эффективность должны гарантироваться особым порядком финансирования и материально-технического обеспечения. Однако события лета 2026 года указывают на опасный прецедент: орган, ответственный за управление многомиллиардными активами, соглашается на сокращение своего кадрового состава в интересах другого государственного института. Это происходит на фоне системного снижения прибыльности от реализации активов и затягивания конкурсов по отбору управляющих.

В распоряжении редакции «Судебно-юридической газеты» оказались документы, свидетельствующие о готовности руководства АРМА добровольно отказаться от части штатного потенциала в пользу другого ведомства. В условиях войны, когда агентство отчитывается о колоссальной нагрузке и миллиардных объемах арестованного имущества, это вызывает вопросы относительно целесообразности такого кадрового решения.

Согласно официальному обращению Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка, возникла необходимость увеличения численности работников Языкового омбудсмена для обеспечения работы представителей в регионах. Для выполнения этой задачи Правительственный комитет предложил АРМА согласиться на сокращение своей предельной численности на 5 штатных единиц.

Юридически этот процесс оформляется через внесение изменений в постановление КМУ № 85 от 5 апреля 2014 года. Тот факт, что руководство АРМА фактически соглашается на такое предложение, свидетельствует об отсутствии борьбы за сохранение институциональной способности. Для центрального аппарата, который занимается сложными международными розысками и управлением крупными имущественными комплексами, потеря даже пяти квалифицированных специалистов является критической.

Скорочение штата АРМА происходит на фоне ухудшения ключевых показателей работы агентства. За последние три года эффективность реализации арестованных активов снизилась с 97,1% до 84,4%, а совокупный дисконт между оценочной и фактической стоимостью продажи превысил 141 млн грн. Несмотря на это, оказавшиеся в распоряжении редакции документы свидетельствуют о намерении передать часть штатных должностей другому государственному органу, хотя эксперты подчеркивают необходимость усиления кадрового потенциала агентства.

Какие риски может создать сокращение штата

В соответствии с законодательством, АРМА выполняет ряд стратегически важных функций, эффективность которых напрямую зависит от кадрового обеспечения.

Среди потенциальных рисков: усложнение международного розыска активов. Сотрудничество с иностранными юрисдикциями и международными партнерами требует постоянной работы профильных специалистов и оперативной обработки запросов.

Отдельным вызовом остается управление сложными активами, в частности целостными имущественными комплексами, корпоративными правами, предприятиями и другими объектами, требующими специализированных знаний в области права, финансов и оценки имущества.

Кроме того, дальнейшее развитие системы внутреннего контроля, а также обеспечение деятельности новосозданных механизмов общественного контроля также требуют достаточного кадрового ресурса. Сокращение штата в период расширения функций агентства может сказаться на эффективности выполнения этих задач.

Так, например, завершился прием документов для участия в конкурсе по отбору управляющего активами IDS Ukraine. Именно этот конкурс должен был стать первым, проведенным по новым правилам, внедренным Законом о реформе АРМА. Впрочем, в день раскрытия информации об участниках и поданных документах стало известно, что конкурс в третий раз подряд не состоялся.

Накануне в АРМА заявляли, что подготовка процедуры длилась почти год. В агентстве сообщали о проведении независимой оценки активов, формировании условий управления и организации конкурса в соответствии с обновленными подходами, которые предусматривают более жесткие требования к кандидатам, усиленные критерии отбора и дополнительные механизмы контроля за управлением стратегическими активами.

В то же время результаты конкурса вызывают вопросы относительно эффективности этой подготовки. Несмотря на почти год работы над процедурой, АРМА не удалось обеспечить ее успешное завершение, а конкурс снова был официально признан несостоявшимся.

Ситуация с соогласованием сокращения штата АРМА в 2026 году является ярким свидетельством декларативного характера усиления институциональной способности. Пока на бумаге "год реформы" выглядит как успешный переход к стандартам EU и Ukraine Facility, на практике орган теряет кадровый потенциал ради решения узких бюджетных вопросов других ведомств.

АРМА демонстрирует статистический спад прибыльности, в то же время добровольно отказываясь от кадровых ресурсов, необходимых для управления сложными пулами активов и выполнения международных обязательств в рамках Ukraine Facility.

Решение о возможном сокращении кадрового потенциала вызывает вопросы относительно дальнейшей институциональной способности агентства. При таких условиях первоочередной задачей должно было бы быть усиление кадрового ресурса и повышение эффективности работы. Сокращение штата может усложнить выполнение возложенных на АРМА функций, что потенциально повлияет на скорость управления арестованными активами и объемы поступлений в государственный бюджет.

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