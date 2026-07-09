Помощь по безработице могут увеличить и выплачивать до 180 дней: что предусматривает законопроект

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается увеличить максимальную продолжительность выплаты пособия по безработице до 180 дней и его максимальный размер — до 150% минимальной заработной платы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел заседание в режиме видеоконференции, в ходе которого рассмотрел ряд законодательных инициатив.

По итогам обсуждения народные депутаты рекомендовали Верховной Раде включить в повестку дня и принять за основу законопроект №14096. Документ предусматривает внесение изменений в законодательство в сфере общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и занятости населения.

Законопроектом предлагается восстановить полномочия правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы по согласованию (одобрению) его бюджета.

Кроме того, предлагается установить, что максимальная продолжительность выплаты пособия по безработице составит не более 180 календарных дней, а его максимальный размер не будет превышать 150% минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января соответствующего календарного года.

Что изменит законопроект

Авторы законопроекта поясняют, что его главной целью является восстановление полномочий правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы по согласованию и одобрению годового бюджета Фонда. По их мнению, это позволит более эффективно контролировать распределение средств, обеспечить их более сбалансированное использование и направлять больше финансирования непосредственно на страховые выплаты безработным.

В пояснительной записке отмечается, что до введения военного положения именно правление Фонда рассматривало и одобряло проект его бюджета перед внесением на утверждение Кабинета Министров. Однако в 2022 году законодательство было изменено, и Кабинет Министров получил право утверждать бюджет Фонда без согласования с его правлением.

Авторы законопроекта считают, что такой подход привел к изменению структуры расходов Фонда. В частности, по их данным, за последние два года в государственный бюджет было направлено 15 млрд грн средств Фонда, тогда как все больше финансирования использовалось на грантовые программы, поддержку предпринимательства и различные компенсации работодателям. В то же время на выплату пособия по безработице и пособия на погребение в 2024 году было направлено лишь 2,1 млрд грн, что составило 7,6% всех доходов Фонда.

Отдельный блок изменений касается размера и продолжительности выплаты пособия по безработице. В пояснительной записке напоминается, что после законодательных изменений 2022 года максимальный срок выплаты пособия был сокращен до 90 календарных дней, а его максимальный размер ограничен минимальной заработной платой.

По мнению инициаторов законопроекта, действующие ограничения уже не соответствуют социальным потребностям. Поэтому предлагается увеличить максимальную продолжительность выплаты пособия по безработице до 180 календарных дней, а его максимальный размер — до 150% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Как отмечается, такие изменения должны усилить социальную защиту безработных, обеспечить более справедливый размер пособия для лиц, которые до потери работы получали более высокую заработную плату и, соответственно, уплачивали более высокие страховые взносы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.