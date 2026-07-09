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Пенсионерка, которая держала на депозите более 100 тысяч долларов, требовала взыскать алименты со своей дочери — решение суда

15:44, 9 июля 2026
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Дочь воспитывает троих малолетних детей, не имеет собственных доходов, а ее муж проходит военную службу.
Пенсионерка, которая держала на депозите более 100 тысяч долларов, требовала взыскать алименты со своей дочери — решение суда
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Подольский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска матери о взыскании алиментов с совершеннолетней дочери. Суд напомнил, что право родителей на содержание возникает не только при условии их нетрудоспособности, но и при наличии потребности в материальной помощи. По мнению суда, в данном деле истица не представила надлежащих доказательств такой потребности.

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Истица просила взыскать с дочери алименты в размере 1/4 всех видов ее дохода пожизненно, ссылаясь на преклонный возраст, многочисленные хронические заболевания, низкий уровень доходов и необходимость постоянных расходов на лечение. В то же время дочь возражала против иска, указывая, что ранее добровольно помогала матери, а сейчас сама воспитывает троих малолетних детей, находится в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, который нуждается в домашнем уходе, а ее муж проходит военную службу.

Обстоятельства дела

Истица указывала, что является пенсионеркой, имеет ряд тяжелых заболеваний, регулярно проходит лечение и нуждается в средствах индивидуальной гигиены. По ее словам, получаемых средств недостаточно для обеспечения базовых потребностей, а дочь после семейного конфликта перестала оказывать ей материальную помощь. Также она утверждала, что в 2023 году подарила дочери квартиру, рассчитывая на дальнейшую поддержку, а если бы этого не сделала, могла бы продать жилье и обеспечить себя средствами.

Дочь отрицала, что уклоняется от помощи матери. Она указала, что в течение 2025 года перечислила матери 32 тыс. грн, а сам спор возник после ухудшения семейных отношений. Кроме того, ответчица подчеркнула, что у истицы есть еще совершеннолетний сын, к которому требования о взыскании алиментов не предъявлялись.

По словам ответчицы, на ее иждивении находятся трое малолетних детей. На момент рассмотрения дела она находилась в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, который нуждается в домашнем уходе, не имела собственных доходов, а единственным кормильцем семьи был муж, проходящий военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Что установил суд

Во время рассмотрения дела суд исследовал состояние здоровья, доходы и имущественное положение истицы.

Суд установил, что во время рассмотрения дела истица оформила пенсию по возрасту и с 11 марта 2026 года начала получать пенсию в размере 3406 грн. Кроме того, она обеспечена жильем, состоит на учете как получатель социальных услуг, получает продуктовые наборы, отдельные социальные услуги и средства личной гигиены при их наличии.

Кроме того, суд выяснил, что в течение 2022–2026 годов истица имела валютные депозиты в банке, крупнейший из которых составлял более 105 тыс. долларов США, а также депозиты на сумму более 14 тыс. долларов США и 1120 долларов США. Также во время рассмотрения дела она подарила другому лицу принадлежащий ей автомобиль.

В то же время суд учел, что ответчица на момент принятия решения не имела собственных доходов, находилась в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, воспитывала троих малолетних детей, а ее муж проходил военную службу и непосредственно принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Правовая позиция суда

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 202 Семейного кодекса Украины совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. Обязанность по уплате алиментов возникает лишь при наличии совокупности юридических фактов, в частности нетрудоспособности родителей и их потребности в материальной помощи. Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, обязанность по содержанию не возникает.

Суд также отметил, что сам факт нетрудоспособности еще не порождает права на алименты. При разрешении спора необходимо учитывать материальное положение родителей, получение ими пенсии, социальных выплат, субсидий, наличие имущества и других источников обеспечения.

По делу № 758/4114/26 суд пришел к выводу, что истица не представила доказательств того, что нуждается в посторонней материальной помощи. В то же время суд учел ее обеспеченность жильем, получение пенсии и социальной поддержки, наличие в прошлом значительных банковских вкладов, а также то, что автомобиль она подарила другому лицу. В свою очередь ответчица не имела собственных доходов, содержала троих малолетних детей, а ее муж проходил военную службу. При таких обстоятельствах Подольский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска о взыскании алиментов на содержание матери.

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