Пенсіонерка, яка тримала на депозиті понад 100 тисяч доларів, вимагала стягнути аліменти зі своєї доньки — рішення суду

Донька виховує трьох малолітніх дітей, не має власних доходів, а її чоловік проходить військову службу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подільський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову матері про стягнення аліментів із повнолітньої доньки. Суд нагадав, що право батьків на утримання виникає не лише за умови їх непрацездатності, а й за наявності потреби у матеріальній допомозі. У цій справі, на думку суду, позивачка не надала належних доказів такої потреби.

Позивачка просила стягнути з доньки аліменти у розмірі 1/4 усіх видів її доходу довічно, посилаючись на похилий вік, численні хронічні захворювання, низький рівень доходів та необхідність постійних витрат на лікування. Водночас донька заперечувала проти позову, зазначаючи, що раніше добровільно допомагала матері, а зараз сама виховує трьох малолітніх дітей, перебуває у неоплачуваній відпустці по догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, а її чоловік проходить військову службу.

Обставини справи

Позивачка зазначала, що є пенсіонеркою, має низку тяжких захворювань, регулярно проходить лікування та потребує засобів індивідуальної гігієни. За її словами, отримуваних коштів недостатньо для забезпечення базових потреб, а донька після сімейного конфлікту перестала надавати їй матеріальну допомогу. Також вона стверджувала, що у 2023 році подарувала доньці квартиру, розраховуючи на подальшу підтримку, а якби цього не зробила, могла б продати житло і забезпечити себе коштами.

Донька заперечувала, що ухиляється від допомоги матері. Вона зазначила, що протягом 2025 року перерахувала матері 32 тис. грн, а сам спір виник після погіршення сімейних відносин. Крім того, відповідачка наголосила, що у позивачки є ще повнолітній син, до якого вимоги про стягнення аліментів не заявлялися.

За словами відповідачки, на її утриманні перебувають троє малолітніх дітей. На момент розгляду справи вона перебувала у неоплачуваній відпустці по догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, не мала власних доходів, а єдиним годувальником сім'ї був чоловік, який проходить військову службу у Збройних Силах України.

Що встановив суд

Під час розгляду справи суд дослідив стан здоров'я, доходи та майновий стан позивачки.

Суд встановив, що під час розгляду справи позивачка оформила пенсію за віком та з 11 березня 2026 року почала отримувати пенсію у розмірі 3406 грн. Також вона забезпечена житлом, перебуває на обліку як отримувач соціальних послуг, отримує продуктові набори, окремі соціальні послуги та засоби особистої гігієни за наявності.

Крім того, суд з'ясував, що протягом 2022–2026 років позивачка мала валютні депозити в банку, найбільший з яких становив понад 105 тис. доларів США, а також депозити на понад 14 тис. доларів США та 1120 доларів США. Також під час розгляду справи вона подарувала іншій особі належний їй автомобіль.

Водночас суд врахував, що відповідачка на момент ухвалення рішення не мала власних доходів, перебувала у неоплачуваній відпустці по догляду за дитиною, виховувала трьох малолітніх дітей, а її чоловік проходив військову службу та безпосередньо брав участь у заходах із забезпечення оборони України.

Правова позиція суду

Суд звернув увагу, що відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні діти зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Обов'язок зі сплати аліментів виникає лише за наявності сукупності юридичних фактів, зокрема непрацездатності батьків та їхньої потреби у матеріальній допомозі. Якщо хоча б одна з цих умов відсутня, обов'язок щодо утримання не виникає.

Суд також зазначив, що сам факт непрацездатності ще не породжує права на аліменти. Під час вирішення спору необхідно враховувати матеріальне становище батьків, отримання ними пенсії, соціальних виплат, субсидій, наявність майна та інших джерел забезпечення.

У справі 758/4114/26 суд дійшов висновку, що позивачка не надала доказів того, що потребує сторонньої матеріальної допомоги. Водночас суд врахував її забезпеченість житлом, отримання пенсії та соціальної підтримки, наявність у минулому значних банківських вкладів, а також те, що автомобіль вона подарувала іншій особі. Натомість відповідачка не мала власних доходів, утримувала трьох малолітніх дітей, а її чоловік проходив військову службу. За таких обставин Подільський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову про стягнення аліментів на утримання матері.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.