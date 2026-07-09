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Не вся благодійна допомога звільняється від податків — які існують ліміти

19:58, 9 липня 2026
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Максимальна сума нецільової благодійної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню у 2026 році – 4660 грн.
Не вся благодійна допомога звільняється від податків — які існують ліміти
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Матеріальна підтримка від благодійників є суттєвою допомогою для багатьох громадян. Водночас частина нецільової благодійної допомоги звільняється від оподаткування, але за певних умов за такі виплати доведеться сплачувати податки.

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Як пояснили у Державній податковій службі, у 2026 році максимальна сума нецільової благодійної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, становить 4660 грн. Цей розмір визначено як прожитковий мінімум для працездатної особи у сумі 3328 грн, помножений на коефіцієнт 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.

Це означає, що протягом 2026 року громадяни можуть сукупно отримати від резидентів — юридичних або фізичних осіб — до 4660 грн нецільової благодійної допомоги без необхідності сплачувати податки.

Якщо сума допомоги перевищує встановлений ліміт, податки нараховуються лише на суму перевищення. Такий надлишок включається до місячного або річного доходу та оподатковується на загальних підставах.

Ставки оподаткування становлять:

  • 18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 5% — військовий збір.

Наприклад, якщо громадянин отримав 5000 грн нецільової благодійної допомоги, то 4660 грн не оподатковуються, а з решти 340 грн утримають ПДФО та військовий збір.

Водночас ці правила не поширюються на виплати від профспілок своїм членам. Для профспілкових виплат у Податковому кодексі України передбачено окремий порядок звільнення від оподаткування — відповідно до пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні волонтерська діяльність має чітке правове підґрунтя: вона визначена законом як добровільна, неприбуткова та соціально спрямована. 

Держава передбачає податкові пільги для волонтерів – зібрані кошти або отримане майно зазвичай не підлягають оподаткуванню. Однак усе залежить від того, як саме ці кошти використовуються.

Згідно із законодавством, благодійна допомога не оподатковується, якщо її отримує фізична особа-волонтер, яка включена до офіційного Реєстру волонтерів.

Ключова умова – кошти або придбане майно мають бути спрямовані безпосередньо на допомогу визначеним категоріям: військовослужбовцям, правоохоронцям, учасникам бойових дій, постраждалим від війни чи їхнім родинам. Передача може здійснюватися як безпосередньо, так і через державні структури – наприклад, Міноборони, Нацгвардію, СБУ, поліцію та інші військові формування.

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