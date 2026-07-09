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Не вся благотворительная помощь освобождается от налогов — какие лимиты существуют

19:58, 9 июля 2026
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Максимальная сумма нецелевой благотворительной помощи, не подлежащая налогообложению в 2026 году – 4660 грн.
Не вся благотворительная помощь освобождается от налогов — какие лимиты существуют
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Материальная поддержка от благотворителей является существенной помощью для многих граждан. В то же время часть нецелевой благотворительной помощи освобождается от налогообложения, однако при определенных условиях за такие выплаты придется платить налоги.

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Как пояснили в Государственной налоговой службе, в 2026 году максимальная сумма нецелевой благотворительной помощи, которая не подлежит налогообложению, составляет 4660 грн. Этот размер определен как прожиточный минимум для трудоспособного лица в размере 3328 грн, умноженный на коэффициент 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

Это означает, что в течение 2026 года граждане могут суммарно получить от резидентов — юридических или физических лиц — до 4660 грн нецелевой благотворительной помощи без необходимости уплачивать налоги.

Если сумма помощи превышает установленный лимит, налоги начисляются только на сумму превышения. Такой излишек включается в месячный или годовой доход и облагается на общих основаниях.

Ставки налогообложения составляют:

  • 18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 5% — военный сбор.

Например, если гражданин получил 5000 грн нецелевой благотворительной помощи, то 4660 грн не облагаются налогом, а с оставшихся 340 грн удержат НДФЛ и военный сбор.

В то же время эти правила не распространяются на выплаты от профсоюзов своим членам. Для профсоюзных выплат в Налоговом кодексе Украины предусмотрен отдельный порядок освобождения от налогообложения — в соответствии с пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 НКУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине волонтерская деятельность имеет четкое правовое основание: она определена законом как добровольная, некоммерческая и социально направленная.

Государство предусматривает налоговые льготы для волонтеров — собранные средства или полученное имущество обычно не подлежат налогообложению. Однако все зависит от того, каким именно образом эти средства используются.

Согласно законодательству, благотворительная помощь не облагается налогом, если ее получает физическое лицо-волонтер, включенное в официальный Реестр волонтеров.

Ключевое условие — средства или приобретенное имущество должны быть направлены непосредственно на помощь определенным категориям: военнослужащим, правоохранителям, участникам боевых действий, пострадавшим от войны или их семьям. Передача может осуществляться как напрямую, так и через государственные структуры — например, Министерство обороны, Национальную гвардию, СБУ, полицию и другие военные формирования.

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