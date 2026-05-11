  1. В Украине

Налоговые льготы для волонтеров — что нужно знать

07:18, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Согласно законодательству, благотворительная помощь не облагается налогом, если ее получает физическое лицо-волонтер, включенное в официальный Реестр волонтеров.
Налоговые льготы для волонтеров — что нужно знать
Фото: glavcom.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине волонтерская деятельность имеет четкую правовую основу: она определена законом как добровольная, неприбыльная и социально направленная. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Государство предусматривает налоговые льготы для волонтеров — собранные средства или полученное имущество обычно не подлежат налогообложению. Однако все зависит от того, как именно эти средства используются.

Согласно законодательству, благотворительная помощь не облагается налогом, если ее получает физическое лицо-волонтер, включенное в официальный Реестр волонтеров.

Ключевое условие — средства или приобретенное имущество должны быть направлены непосредственно на помощь определенным категориям: военнослужащим, правоохранителям, участникам боевых действий, пострадавшим от войны или их семьям. Передача может осуществляться как напрямую, так и через государственные структуры — например, Минобороны, Нацгвардию, СБУ, полицию и другие военные формирования.

Не облагается налогом только та сумма, которая фактически использована на благотворительность, а также документально подтвержденные расходы волонтера, связанные с предоставлением этой помощи.

В то же время важно помнить: если волонтер собирает средства на свой счет и направляет их не непосредственно в пользу таких лиц, а, например, перечисляет благотворительному фонду или покупает транспортное средство и передает его фонду, налоговые льготы не применяются.

В таком случае сумма собранных средств считается доходом физического лица и включается в его общий годовой налогооблагаемый доход. Соответственно, она подлежит налогообложению на общих основаниях как иной доход.

«Таким образом, для применения налоговых льгот ключевым является целевое использование благотворительных средств — непосредственно в пользу определенных законодательством получателей.

Такие законодательные нормы действуют в течение всего периода проведения мероприятий по обеспечению обороны государства и до конца года, следующего за годом их завершения или отмены военного либо чрезвычайного положения», — добавили в налоговой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГНС волонтеры

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

13 лет борьбы за мантию: Большая Палата ВС отменила решение ВАСУ по делу уволенного судьи

Большая Палата Верховного Суда передала на новое рассмотрение дело об увольнении судей за «нарушение присяги» в 2013 году.

Верховний Суд обязал поручителя выплатить более 800 тысяч грн за просроченный кредит должника

Суд подтвердил начисление инфляционных потерь и 3% годовых за неисполненное денежное обязательство поручителя, что увеличило сумму долга.

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Где в судебной системе самый большой кадровый дефицит и высокие зарплаты — Минфин опубликовал данные

Зарплаты в судах колеблются от 46 до 102 тыс. грн, при этом почти четверть должностей остаются вакантными — данные дашборда Минфина.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]