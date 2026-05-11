Налоговые льготы для волонтеров — что нужно знать

В Украине волонтерская деятельность имеет четкую правовую основу: она определена законом как добровольная, неприбыльная и социально направленная. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Государство предусматривает налоговые льготы для волонтеров — собранные средства или полученное имущество обычно не подлежат налогообложению. Однако все зависит от того, как именно эти средства используются.

Согласно законодательству, благотворительная помощь не облагается налогом, если ее получает физическое лицо-волонтер, включенное в официальный Реестр волонтеров.

Ключевое условие — средства или приобретенное имущество должны быть направлены непосредственно на помощь определенным категориям: военнослужащим, правоохранителям, участникам боевых действий, пострадавшим от войны или их семьям. Передача может осуществляться как напрямую, так и через государственные структуры — например, Минобороны, Нацгвардию, СБУ, полицию и другие военные формирования.

Не облагается налогом только та сумма, которая фактически использована на благотворительность, а также документально подтвержденные расходы волонтера, связанные с предоставлением этой помощи.

В то же время важно помнить: если волонтер собирает средства на свой счет и направляет их не непосредственно в пользу таких лиц, а, например, перечисляет благотворительному фонду или покупает транспортное средство и передает его фонду, налоговые льготы не применяются.

В таком случае сумма собранных средств считается доходом физического лица и включается в его общий годовой налогооблагаемый доход. Соответственно, она подлежит налогообложению на общих основаниях как иной доход.

«Таким образом, для применения налоговых льгот ключевым является целевое использование благотворительных средств — непосредственно в пользу определенных законодательством получателей.

Такие законодательные нормы действуют в течение всего периода проведения мероприятий по обеспечению обороны государства и до конца года, следующего за годом их завершения или отмены военного либо чрезвычайного положения», — добавили в налоговой.

