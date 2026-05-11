Податкові пільги для волонтерів — що треба знати

В Україні волонтерська діяльність має чітке правове підґрунтя: вона визначена законом як добровільна, неприбуткова та соціально спрямована. Про це нагадала Державна податкова служба України.

Держава передбачає податкові пільги для волонтерів – зібрані кошти або отримане майно зазвичай не підлягають оподаткуванню. Однак усе залежить від того, як саме ці кошти використовуються.

Згідно із законодавством, благодійна допомога не оподатковується, якщо її отримує фізична особа-волонтер, яка включена до офіційного Реєстру волонтерів.

Ключова умова – кошти або придбане майно мають бути спрямовані безпосередньо на допомогу визначеним категоріям: військовослужбовцям, правоохоронцям, учасникам бойових дій, постраждалим від війни чи їхнім родинам. Передача може здійснюватися як безпосередньо, так і через державні структури – наприклад, Міноборони, Нацгвардію, СБУ, поліцію та інші військові формування.

Не оподатковується лише та сума, яка фактично використана на благодійність, а також документально підтверджені витрати волонтера, пов’язані з наданням цієї допомоги.

Водночас важливо пам’ятати: якщо волонтер збирає кошти на власний рахунок і спрямовує їх не безпосередньо на користь таких осіб, а, наприклад, перераховує благодійному фонду або купує транспортний засіб і передає його фонду, податкові пільги не застосовуються.

У такому випадку сума зібраних коштів вважається доходом фізичної особи та включається до її загального річного оподатковуваного доходу. Відповідно вона підлягає оподаткуванню на загальних підставах як інший дохід.

«Таким чином, для застосування податкових пільг ключовим є цільове використання благодійних коштів – безпосередньо на користь визначених законодавством отримувачів.

Такі законодавчі норми діють протягом усього періоду проведення заходів із забезпечення оборони держави та до кінця року, наступного за роком їх завершення або скасування воєнного чи надзвичайного стану», - додали у податковій.

