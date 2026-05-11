  1. В Україні

Податкові пільги для волонтерів — що треба знати

07:18, 11 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Згідно із законодавством, благодійна допомога не оподатковується, якщо її отримує фізична особа-волонтер, яка включена до офіційного Реєстру волонтерів.
Податкові пільги для волонтерів — що треба знати
Фото: glavcom.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні волонтерська діяльність має чітке правове підґрунтя: вона визначена законом як добровільна, неприбуткова та соціально спрямована. Про це нагадала Державна податкова служба України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Держава передбачає податкові пільги для волонтерів – зібрані кошти або отримане майно зазвичай не підлягають оподаткуванню. Однак усе залежить від того, як саме ці кошти використовуються.

Згідно із законодавством, благодійна допомога не оподатковується, якщо її отримує фізична особа-волонтер, яка включена до офіційного Реєстру волонтерів.

Ключова умова – кошти або придбане майно мають бути спрямовані безпосередньо на допомогу визначеним категоріям: військовослужбовцям, правоохоронцям, учасникам бойових дій, постраждалим від війни чи їхнім родинам. Передача може здійснюватися як безпосередньо, так і через державні структури – наприклад, Міноборони, Нацгвардію, СБУ, поліцію та інші військові формування.

Не оподатковується лише та сума, яка фактично використана на благодійність, а також документально підтверджені витрати волонтера, пов’язані з наданням цієї допомоги.

Водночас важливо пам’ятати: якщо волонтер збирає кошти на власний рахунок і спрямовує їх не безпосередньо на користь таких осіб, а, наприклад, перераховує благодійному фонду або купує транспортний засіб і передає його фонду, податкові пільги не застосовуються.

У такому випадку сума зібраних коштів вважається доходом фізичної особи та включається до її загального річного оподатковуваного доходу. Відповідно вона підлягає оподаткуванню на загальних підставах як інший дохід.

«Таким чином, для застосування податкових пільг ключовим є цільове використання благодійних коштів – безпосередньо на користь визначених законодавством отримувачів.

Такі законодавчі норми діють протягом усього періоду проведення заходів із забезпечення оборони держави та до кінця року, наступного за роком їх завершення або скасування воєнного чи надзвичайного стану», - додали у податковій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДПС волонтери

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

13 років боротьби за мантію: Велика Палата ВС скасувала рішення ВАСУ у справі звільненого судді

Велика Палата Верховного Суду передала на новий розгляд справу про звільнення суддів за «порушення присяги» у 2013 році.

Верховний Суд зобов’язав поручителя сплатити понад 800 тисяч грн за прострочений кредит боржника

Суд підтвердив нарахування інфляційних втрат і 3% річних за невиконане грошове зобов’язання поручителем, що збільшило суму боргу.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]