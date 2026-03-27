Туристический сбор в расчетах через РРО — как правильно отразить в чеке

07:54, 27 марта 2026
Налоговый кодекс определяет туристический сбор как местный платеж, входящий в состав цены туристической услуги.
Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило, как правильно отразить в чеке туристический сбор при расчетах через РРО.

Согласно ст. 3 Закона Украины от 06.07.1995 № 265/95-ВР субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции в наличной или безналичной форме, обязаны проводить их на полную сумму стоимости товара или услуги через зарегистрированные РРО или ПРРО. Это правило распространяется и на случаи, когда в стоимость услуги входит туристический сбор. Покупатель должен получить расчетный документ установленной формы в бумажном или электронном виде, включая возможность идентификации чека по QR-коду.

Налоговый кодекс Украины определяет туристический сбор как местный платеж, входящий в состав цены туристической услуги (ст. 268 НКУ). Следовательно, при осуществлении расчетов субъект хозяйствования должен отражать полную сумму операции, которая включает этот сбор. Использовать разрешается только те модели РРО, которые включены в Государственный реестр регистраторов расчетных операций, ведение которого обеспечивает ГНС в соответствии с п. 5 Положения, утвержденного постановлением КМУ от 29.08.2002 № 1315.

В то же время в программном обеспечении «ПРРО ДПС», которое предоставляется Государственной налоговой службой на бесплатной основе, на данный момент не реализована функция программирования туристического сбора.

При этом другие производители (коммерческие) программного обеспечения могут обеспечивать такую функцию.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

В Раде появилась ещё одна инициатива относительно выплат военнослужащим во время лечения: что предлагают

В Раде параллельно рассматривают два подхода к выплатам военнослужащим во время лечения.

БП ВС: Государственная казначейская служба — не ответчик в спорах о возмещении вреда

ВП ВС подтвердила: неправильное определение ответчика — основание для отказа в иске, поскольку в спорах о возмещении вреда ответчиком является государство в лице органа-нарушителя, а не Государственная казначейская служба Украины.

Мобилизованных работников будут учитывать при расчете рабочих мест для лиц с инвалидностью

Работодателям предлагают изменить подход к расчету штата: в Верховной Раде инициируют учёт мобилизованных работников при определении количества рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Суд в Киеве назначил бывшему правоохранителю за мошенничество на $700 тысяч условный срок без тюрьмы

В Киеве мужчина пытался выманить сотни тысяч долларов, «решив вопрос» через связи во власти.

