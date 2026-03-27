Туристический сбор в расчетах через РРО — как правильно отразить в чеке

Налоговый кодекс определяет туристический сбор как местный платеж, входящий в состав цены туристической услуги.

Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило, как правильно отразить в чеке туристический сбор при расчетах через РРО.

Согласно ст. 3 Закона Украины от 06.07.1995 № 265/95-ВР субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции в наличной или безналичной форме, обязаны проводить их на полную сумму стоимости товара или услуги через зарегистрированные РРО или ПРРО. Это правило распространяется и на случаи, когда в стоимость услуги входит туристический сбор. Покупатель должен получить расчетный документ установленной формы в бумажном или электронном виде, включая возможность идентификации чека по QR-коду.

Налоговый кодекс Украины определяет туристический сбор как местный платеж, входящий в состав цены туристической услуги (ст. 268 НКУ). Следовательно, при осуществлении расчетов субъект хозяйствования должен отражать полную сумму операции, которая включает этот сбор. Использовать разрешается только те модели РРО, которые включены в Государственный реестр регистраторов расчетных операций, ведение которого обеспечивает ГНС в соответствии с п. 5 Положения, утвержденного постановлением КМУ от 29.08.2002 № 1315.

В то же время в программном обеспечении «ПРРО ДПС», которое предоставляется Государственной налоговой службой на бесплатной основе, на данный момент не реализована функция программирования туристического сбора.

При этом другие производители (коммерческие) программного обеспечения могут обеспечивать такую функцию.

