  1. В Україні

Туристичний збір у розрахунках через РРО — як правильно відобразити в чеку

07:54, 27 березня 2026
Податковий кодекс визначає туристичний збір як місцевий платіж, що входить до складу ціни туристичної послуги.
Туристичний збір у розрахунках через РРО — як правильно відобразити в чеку
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Головне управління ДПС у Київській області пояснило, як правильно відобразити в чеку туристичний збір у розрахунках через РРО.

Відповідно до ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій чи безготівковій формі, зобов’язані проводити їх на повну суму вартості товару або послуги через зареєстровані РРО чи ПРРО. Це правило поширюється і на випадки, коли до вартості послуги входить туристичний збір. Покупець має отримати розрахунковий документ встановленої форми, у паперовому або електронному вигляді, включаючи можливість ідентифікації чека за QR-кодом.

Податковий кодекс України визначає туристичний збір як місцевий платіж, що входить до складу ціни туристичної послуги (ст. 268 ПКУ). Відтак при здійсненні розрахунків суб’єкт господарювання має відображати повну суму операції, яка включає цей збір. Використовувати дозволено лише ті моделі РРО, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, ведення якого забезпечує ДПС відповідно до п. 5 Положення, затвердженого постановою КМУ від 29.08.2002 № 1315.

Водночас, в програмному забезпеченні «ПРРО ДПС», яке надається Державною податковою службою на безоплатній основі, на даний час не реалізована функція програмування туристичного збору.

При цьому, інші виробники (комерційні) програмних забезпечень можуть забезпечувати таку функцію.

РРО

