Проверки работодателей по выплате зарплат пока не вернут: комитет не поддержал законопроект

Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал не включать в повестку дня законопроект, предлагавший возобновить внеплановые проверки работодателей относительно соблюдения законодательства об оплате труда.

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Верховной Раде рекомендовали не включать в повестку дня законопроект №15323, который предусматривал восстановление внеплановых проверок работодателей по соблюдению законодательства об оплате труда в условиях военного положения.

Такое решение принял Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в ходе очередного заседания. Вместе с тем народные депутаты предложили использовать отдельные положения законопроекта при подготовке и предварительном рассмотрении других законодательных инициатив в этой сфере.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что законопроект №15323 предлагает внести изменения в статью 16 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», расширив перечень оснований для проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового законодательства.

В частности, документ предлагает разрешить проведение внеплановой проверки по обращению работника о нарушении его права на своевременную и полную выплату заработной платы, в том числе в случае возникновения задолженности. Кроме того, основанием для проведения проверки могут стать авария, смертельный несчастный случай либо профессиональное заболевание, связанные с деятельностью субъекта хозяйствования.

Фактически законопроект предоставляет возможность инициировать проверку по заявлению одного работника. В отличие от действующего порядка, для этого не потребуется обращение военной администрации или коллективное заявление работников.

Документ также определяет, что внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) будут осуществляться в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». При этом он не отменяет действующие основания для проведения проверок, которые могут инициироваться, в частности, по обращению Киевской городской военной администрации, областных военных администраций либо в случае невыполнения работодателем предписаний Государственной службы Украины по вопросам труда, выданных после 1 мая 2022 года.

Отдельные положения законопроекта касаются ответственности работодателей. Документ сохраняет механизм, при котором работодатель сможет избежать финансовых санкций в случае добровольного устранения выявленных нарушений. Если во время проверки инспектор Государственной службы Украины по вопросам труда выявит, в частности, задолженность по выплате заработной платы, он прежде всего выдаст предписание об устранении нарушения.

В случае полного и своевременного выполнения такого предписания штрафы, предусмотренные статьей 265 Кодекса законов о труде Украины, к работодателю применяться не будут. Вместе с тем действующее законодательство предусматривает штраф в размере трех минимальных заработных плат за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы более чем на один месяц либо ее выплату не в полном объеме.

По замыслу авторов законопроекта, предлагаемые изменения должны обеспечить прежде всего своевременное погашение задолженности по заработной плате, а не применение штрафных санкций к работодателям.

Кроме того, законопроект предлагает расширить возможности государственного контроля в случае аварий, смертельных несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Это должно обеспечить оперативное реагирование контролирующих органов, установление причин таких происшествий и проверку соблюдения работодателями требований законодательства об охране труда.

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