190 отдельных мнений в БП ВС ставят под сомнение предсказуемость судебной практики – адвокаты

Для адвокатов и клиентов это означает, что позиция, подготовленная с учетом устоявшейся судебной практики, может утратить актуальность во время рассмотрения дела – НААУ.

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Предсказуемость судебной практики, юрисдикционные споры, кассационные фильтры, исполнение решений против государства, бремя доказывания, особенности письменного производства и гарантии адвокатской деятельности остаются одними из ключевых вызовов административного судопроизводства.

Как отметила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова, задача заключается не в противопоставлении адвокатов и судей, а в поиске путей совершенствования судопроизводства и выработке возможных законодательных изменений. Она подчеркнула, что ряд вопросов имеет системный характер и требует комплексного решения.

Первым таким вопросом является предсказуемость судебной практики. В прошлом году Большая Палата Верховного Суда приняла около 300 решений, к которым было высказано 190 отдельных мнений. И это свидетельствует о том, что даже судьи БП могут придерживаться иной позиции, чем изложенная в решении. Для адвокатов и клиентов это означает, что позиция, подготовленная с учетом устоявшейся судебной практики, может утратить актуальность во время рассмотрения дела. Как отдельную проблему в НААУ упомянули «скрытые» выводы. Речь идет о ситуациях, когда суд формально указывает, что разделяет правовую позицию Верховного Суда, но фактически придерживается другого подхода. Из-за этого даже в деле, где адвокат рассчитывает на известную правовую позицию, все же сохраняется риск ее неприменения.

Второе — юрисдикционные споры. Большая Палата последовательно подчеркивает, что определяющими являются сущность права и характер правоотношений, а не субъект властных полномочий как сторона процесса. Вместе с тем количество дел, в которых решается вопрос ошибочно определенной юрисдикции, свидетельствует о том, что этот вопрос остается сложным и для судов, и для адвокатов. По словам председателя НААУ, РАУ, ошибка в определении юрисдикции в начале дела дорого обходится клиентам, поскольку рассмотрение может затянуться на годы.

Говоря о кассационных фильтрах, в НААУ признали, что доступ к Верховному Суду и кассационный пересмотр являются экстраординарной процедурой. Вместе с тем в административных спорах, где стороной является государство или субъект властных полномочий, нельзя согласиться с тем, что малозначительные социальные и пенсионные дела фактически закрыты для кассации. Для человека с небольшой пенсией (в отличие от государства) даже 1000 гривен являются существенной суммой.

Четвертым узлом председатель НААУ, РАУ назвала проблему исполнения судебных решений против государства, ведь удовлетворение исковых требований судом является лишь половиной пути. Добиться исполнения сложно, штрафы за неисполнение незначительны, а уголовные производства возбуждаются выборочно.

Отдельно в НААУ остановились на бремени доказывания. Там отметили, что административный процесс декларирует повышенный стандарт защиты истца, а субъект властных полномочий должен доказывать правомерность своего решения. Однако в налоговых и таможенных спорах это бремя часто фактически переносится на истца. Проблема усугубляется тем, что адвокат не всегда может получить необходимые документы через адвокатские запросы, поскольку органы ссылаются на ограниченный доступ или тайну. Даже когда суд истребует доказательства, они могут поступать медленно или не поступать своевременно.

Сегодня почти каждое второе дело рассматривается в письменном производстве. Это экономит ресурсы суда, однако адвокаты теряют возможность устно донести до суда свою позицию и ее нюансы. Поэтому, по мнению председателя НААУ, РАУ, если истец настаивает на общем производстве, такие ходатайства должны удовлетворяться.

В завершение в ассоциации подчеркнули гарантии адвокатской деятельности. По словам Изовитовой, адвокаты не всегда могут в полной мере защитить гарантии, определенные законом об адвокатуре, Кодексом административного судопроизводства и другими актами. Она подчеркнула, что когда адвокат имеет возможность донести свою позицию не только письменно, но и устно, это имеет значение для обоснованности решения и защиты клиента.

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