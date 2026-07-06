Бронювання понад ліміт: бізнес може втратити статус критично важливого

Перевищення ліміту заброньованих — це не просто формальне порушення, а пряма підстава для втрати підприємством статусу критично важливого.

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З прийняттям Постанови КМУ № 862, уряд вніс чергові корективи в базові правила бронювання, визначені Постановами № 76 та № 692. Основна мета змін за задумом Кабміну — посилення енергетичної безпеки, підтримка оборонних IT-проектів та ліквідація прогалин у обліку військовозобов’язаних, які мають кілька підстав для відстрочки.

Нові правила створюють нову часову рамку для бізнесу: більшість діючих рішень про критичність зберігатимуть чинність лише до 1 вересня 2026 року, якщо підприємства не підтвердять свою відповідність новим критеріям.

Уряд врегулював питання подвійного обліку військовозобов’язаних. Згідно з новою редакцією пункту 12 Порядку № 76, працівники, які мають відстрочку з інших причин, передбачених статтею 23 Закону про мобілізацію, або працюють за сумісництвом на кількох критичних підприємствах, тепер враховуються у загальній кількості військовозобов’язаних лише за одним місцем роботи. Критерієм вибору стає місце роботи, за яким строк трудових відносин є найбільшим. Це правило вступає в дію з 3 липня 2026 року.

Державні органи, що визначають критичність підприємств, отримують розширений доступ до даних через Портал Дія. Тепер вони в режимі реального часу можуть бачити:

Загальну кількість військовозобов’язаних на підприємстві.

Кількість вже заброньованих працівників та встановлений ліміт.

Кількість працівників, заброньованих понад ліміт.

До 1 вересня 2026 року Міноборони та Мінцифри мають забезпечити повну електронну взаємодію між своїми ресурсами для передачі відомостей з Єдиного переліку для бронювання. Більше того, Міноборони зобов’язане протягом 14 робочих днів з моменту набрання чинності Постановою № 862 внести до Реєстру «Оберіг» інформацію про строки дії всіх існуючих відстрочок.

Перевищення ліміту бронювання

Міністерство економіки листом № 27-11/60569-07 роз’яснило критично важливе питання перевищення встановлених обсягів бронювання військовозобов’язаних та впровадження нових правил їхнього обліку.

Так, у разі виявлення перевищення лімітів бронювання, керівники підприємств зобов'язані протягом десяти робочих днів подати через Портал Дія заяву в електронній формі про анулювання «зайвих» бронювань.

Міністерство економіки наголошує, що перевищення лімітів є прямою підставою для скасування підприємству статусу критично важливого. Це призведе до втрати права на бронювання всього персоналу.

Мінекономіки спільно з Міноборони здійснюють безперервний контроль обсягів бронювання на основі даних, внесених до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Якщо підприємство самостійно не усуне перевищення у визначений 10-денний строк, Мінекономіки прийматиме рішення про скасування статусу критично важливого для функціонування економіки.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета» Міністерство економіки повідомило про початок перевірки дотримання встановлених лімітів бронювання військовозобов’язаних працівників. За результатами аналізу інформації, отриманої від Міністерства оборони, зафіксовано випадки перевищення дозволених обсягів бронювання. У зв’язку з цим роботодавцям направляються офіційні листи з вимогою усунути порушення. Йдеться про необхідність невідкладно анулювати відстрочки працівників, заброньованих понад встановлені обмеження.

Насамперед необхідно перевірити правильність розрахунків державного органу, адже на практиці вже фіксуються випадки, коли до перевищення квоти помилково зараховують усіх працівників-сумісників, навіть якщо їхнє інше місце роботи не є критично важливим підприємством.

Спочатку варто провести перевірку інформації щодо сумісництва працівників, за можливості отримати підтвердження їхнього статусу в інших роботодавців, а вже після цього приймати рішення. Якщо розрахунки держоргану є помилковими, доцільно направити мотивований лист із запереченнями та вимогою переглянути дані. Якщо ж перевищення підтверджується, підприємству варто вчасно привести кількість заброньованих працівників у відповідність до законодавства, щоб не ризикувати втратою статусу критично важливого.

Підтвердження відповідності підприємства критерію щодо рівня середньої заробітної плати

Уряд встановив, що всі рішення про визначення підприємств критично важливими, які були чинними станом на кінець травня 2026 року, зберігають свою силу лише до 1 вересня 2026 року. Щоб автоматичне скасування статусу 1 вересня не відбулося, підприємства повинні пройти процедуру перегляду.

Для цього до 10 серпня 2026 року необхідно подати до відповідного органу влади такий пакет документів:

Довідку про розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників за останній календарний місяць.

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого податку та нарахованого єдиного внеску (ЄСВ) за останній календарний місяць.

Ці дані мають підтвердити відповідність підприємства критерію щодо рівня середньої заробітної плати, який є обов’язковим для підтримання статусу критично важливого для функціонування економіки.

Якщо документи подано до 10 серпня норма про автоматичне припинення дії статусу 1 вересня не застосовується. Рішення про визначення підприємства критично важливим продовжує діяти протягом усього строку, на який воно було прийняте спочатку.

Якщо документи не подано або подано після 10 серпня статус критично важливого підприємства анулюється 1 вересня 2026 року. Разом із ним втрачають чинність і всі відстрочки, надані військовозобов’язаним працівникам цього підприємства.

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