Бронювання «згорить» у вересні: для підприємств розпочався 38-денний зворотний відлік для збереження броні своїх працівників

Офіційно у бізнесу є лише 38 днів, щоб підтвердити нові зарплати.

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Офіційно, 3 липня було опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 1 липня 2026 року № 862. Цей документ вносить суттєві зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних (постанови № 76 та № 692), встановлюючи жорсткі вимоги до зарплатного рівня та змінюючи підходи до розрахунку квот.

Перепідтвердження «критичності» до 10 серпня

Усі діючі на сьогодні рішення про визнання підприємств критично важливими залишатимуться чинними лише протягом строку, на який вони були видані, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Щоб не втратити цей статус та зберегти бронювання для своїх працівників, підприємства зобов’язані до 10 серпня 2026 року подати документи для підтвердження відповідності встановленим критеріям (3 розміри мінімальної заробітної плати). Зокрема, необхідно надати:

довідку про розмір нарахованої середньої заробітної плати працівників за останній календарний місяць;

податковий розрахунок сум доходу (ЄСВ/ПДФО) за цей же період.

Оскільки надати довідку про середню заробітну плату та податковий розрахунок (звітність з ЄСВ/ПДФО) за останній календарний місяць, це означає, що нова заробітна плата, що відповідає встановленим критеріям, має бути нарахована за липень 2026 року.

Оскільки термін подання — 10 серпня, останнім повним календарним місяцем перед цією датою є липень.

До 10 серпня у вас вже має бути не лише нарахована зарплата за липень, а й сформований податковий розрахунок за цей місяць, який подається разом із довідкою для підтвердження відповідності критеріям

Нові правила для сумісників у квоті

Постанова № 862 уточнює порядок розрахунку 50-відсоткової квоти. Відтепер працівники, які працюють за сумісництвом, враховуються у загальну кількість військовозобов'язаних підприємства лише за одним місцем роботи — там, де строк трудових відносин є найбільшим. Це унеможливлює маніпуляції з подвійним врахуванням сумісників для штучного збільшення лімітів бронювання.

Розширення пільг для енергетики та оборони

Уряд розширив перелік підприємств, для яких діють спеціальні умови бронювання (зокрема, щодо середньої зарплати з коефіцієнтом 2,5):

Енергетика: додано операторів систем розподілу, вуглевидобувні та вуглепереробні підприємства, а також юридичних осіб, що надають життєво важливі послуги з енергозабезпечення,.

додано операторів систем розподілу, вуглевидобувні та вуглепереробні підприємства, а також юридичних осіб, що надають життєво важливі послуги з енергозабезпечення,. Оборона: передбачено можливість бронювання для підприємств, які здійснюють сертифікацію зовнішніх пілотів БпЛА (за умови підготовки понад 200 фахівців за рік), а також виробників засобів РЕБ та безпілотних систем.

Цифровізація та контроль

Мінцифри доручено протягом 14 робочих днів забезпечити технічну можливість подання оновленої інформації через портал «Дія». Державні органи зможуть у режимі реального часу перевіряти відомості про заброньованих та виявляти випадки перевищення встановлених лімітів.

Важливо: Якщо підприємство не підтвердить свій статус до 10 серпня або виявиться, що воно більше не відповідає критеріям (наприклад, через низьку зарплату), усі чинні відстрочки працівників будуть автоматично анульовані з 1 вересня 2026 року.