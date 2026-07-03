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Конкурс до апеляційних судів: троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

09:59, 3 липня 2026
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ВККС: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді, двоє кандидаток – у Харківському апеляційному суді.
Конкурс до апеляційних судів: троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності чотирьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Про це повідомила ВККС.

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Баєва Олександра Ігорівна підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді.

Білінська Ольга Володимирівна та Мудрецька Ганна Володимирівна підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Харківському апеляційному суді.

Нестеренко Сергій Григорович не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Дніпровському апеляційному суді.

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді. Загалом проведено співбесіди з 53 кандидатами: 40 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 10 – не підтвердили, з 3 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді. Загалом проведено співбесіди з 46 кандидатами: 33 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 7 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді. Загалом проведено співбесіди з 26 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 4 кандидати – не підтвердили, на 4 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

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суд суддя ВККС

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